掌握科技趨勢 鴻海攜手台師大推AI教育課程

科技不斷進步，今天對這個世代來說遙遠的科技，未來可能就是下個世代的生活日常，其中AI人工智慧是影響人類生活的重大科技之一，為了讓年輕世代盡早培養面對未來的能力，也希望有更多人有興趣投入研究讓AI科技進展更快，鴻海（2317）教育基金會今（13）日表示，基金會與台師大一起在七所高中校內開設了AI課程，同時還要攜手全台高中教師自行在各校開課，以讓學生可不分地域都能學習AI。

鴻海教育基金會與台師大賴以威教授團隊，特別於1月8日在台師大舉辦了「如何在高中校內發展AI課程」講座，與來自全台的高中職教師分享開課規劃：包括110學年度在台北七校（建中、北一女、師大附中、成功高中、中山女中、松山高中、麗山高中）開設微課程的成果，以及將為老師們提供教材、教案，建立積木式課程模組，進行師培，並發展共享平台，讓老師們得以藉由鴻海、台師大與參與老師的分享，減輕備課負擔、方便老師在學校開課。

台師大電機系副教授賴以威表示，有意開課的老師可以取用團隊設計好的不同主題的課程模組任意搭配之外，如果老師有個別的客製化需求，團隊也都會盡力協助。課程主要以鴻海教育基金會所編寫的《人工智慧導論》與《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》兩本書籍作為主、輔教材，並以聽講、動手實做的方式協助學生了解人工智慧的各種知識，同時還將有比賽驗收學生學習成果。

這場演講吸引了百位高中職教師前來參加，老師們都很期待能夠傳授學生AI知識，鴻海教育基金會執行長汪用和也表示，基金會希望能做老師的得力夥伴，協助讓AI教育於各校扎根、遍地開花，特別感謝現場老師願意投身校內AI課程，共同為台灣的科技教育而努力。

AI人工智慧校內課程計畫，將持續與更多校園合作開課，幫助學生從高中開始就掌握科技發展趨勢，預備自己成為未來所需的人才，甚至將來有一天引領社會前進。