劉德音：歐洲設廠仍在早期階段 首要考量客戶需求

台積電（2330）今(13)日召開法說會，台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家同步出席線上回應，由於台積電今年資本支出目標400至440億美元的新高，海外設廠投資備受關注，劉德音回應歐洲相關提問指出，歐洲設廠仍在早期階段，首要仍是考量客戶需求。

回應分析師關注歐洲設廠是否也採合資模式，從過去案例來看台積電2001年首度新增新加玻廠（SSMC公司）最初就是採合資模式。劉德音說，目前歐洲設廠仍在早期評估階段，有許多考慮因素，首要是客戶需求，在目前日本設廠是已採合資方式，該合資也是特殊案例，台積仍傾向於自身主導設廠，不過台積的廠不論在哪裡都會支援全球客戶，日本的廠主要是擴充特殊、成熟製程。

台積電近年持續拉高特殊製程在成熟製程占比。魏哲家也說，考慮CMOS影像感測器及非揮發性記憶體等特殊製程強勁需求，台積電已規畫在中國大陸、日本及台灣擴充28奈米產能。

另外有分析師按照台積電長期展望，依據自身模型來推估未來五年營收CAGR應該不只15-20%，台積電財務長黃仁昭則回應這不是簡單的數學問題。劉德音也說，因為半導體設備交期比原先長，因此對營收貢獻自然會逐步遞延反映。