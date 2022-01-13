魏哲家：台積電3奈米今年下半年量產 客戶比預期多
台積電（2330）今(13)日召開線上法說會釋出展望並更新先進製程進度，台積電總裁魏哲家提到，5奈米家族製程持續受益於智慧機與高速運算（HPC）應用需求成長，同時3奈米製程按照進度將於今年下半年量產。另外，魏哲家回應分析師提問也說，台積3奈米是繼5奈米之後另一個長期成長節點，客戶看來也比預期來得多，主要用於HPC與智慧機領域。
依據台積電統計，去年第4季智慧機占比44%，HPC約37%，物聯網9%，車用4%、DCE約3%，其他3%，季增幅度而言，其他應用季增22%，車用季增一成，智慧機季增7%。
若年增幅計算，台積電統計，去年第4季前三大增幅為車用年增51%，其次HPC年增34%，物聯網年增21%。
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