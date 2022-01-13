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華碩攻健康照護 隔離病房監控方案導入部桃

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
華碩智慧健康產品企劃部經理賴政宇指出，因應後疫情時代發展，智慧健康照護成為醫療產業熱門新主流，提供包括「預防醫學」、「數位診斷」、「遠距照護」等健康照護服務，可攜式醫療裝置與AI協助診斷技術則成為重要關鍵因素。情境示意圖。圖／Ingimage
華碩智慧健康產品企劃部經理賴政宇指出，因應後疫情時代發展，智慧健康照護成為醫療產業熱門新主流，提供包括「預防醫學」、「數位診斷」、「遠距照護」等健康照護服務，可攜式醫療裝置與AI協助診斷技術則成為重要關鍵因素。情境示意圖。圖／Ingimage

華碩（2357）智慧健康產品企劃部經理賴政宇在COMPUTEX「後疫情時代智慧醫材的挑戰與機會趨勢觀察」專題演講中指出，因應後疫情時代發展，智慧健康照護成為醫療產業熱門新主流，提供包括「預防醫學」、「數位診斷」、「遠距照護」等健康照護服務，可攜式醫療裝置與AI協助診斷技術則成為重要關鍵因素。

賴政宇指出，有不少廠商推出相近功能的產品，而華碩電腦則以實際與各大醫療院所合作經驗，設計出與眾不同的智慧照顧健康解決方案。以預防醫學項目來說，華碩透過智慧健康穿戴裝置提供即時不間斷的追蹤資料紀錄，搭配華碩獨家AI技術分析相關數據，提供消費者個性化的健康管理資訊。

舉例來說，華碩VivoWatch BP內建醫療級 ECG 感測器與光學 PPG 感測器，搭配ASUS HealthAI 技術，就可以即時提供個人化的健康管理建議；內建雙感測器設計的VivoWatch SP，搭配獨家ASUS HealthAI演算法技術與華碩雲端服務，提供具備全天候健康、運動、睡眠與情緒壓力管理等功能，並可透過遠距分享，即時關心親友的健康資訊。在數位診斷項目，華碩透過提供手持式超音波解決方案、醫療影像儲傳系統分析管理系統、超音波影像AI分析軟體等服務，加速數位醫療數據分析與處理。

在遠距照護上，則依照醫院與居家等兩種不同使用情境，華碩分別提供隔離病房監控方案、救護車手持式超音波掃描方案與居家照護追蹤方案，進而降低醫生、護士、患者的追蹤與量測工作負擔，降低工作壓力。華碩隔離病房監控方案已經在衛生福利部桃園醫院導入使用，獲得不少正面反應。

華碩 感測器 遠距照護 健康管理

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