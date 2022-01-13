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魏哲家：台積電技術領先 IDM長期擴大委外釋單
台積電（2330）今(13)日召開法說會，台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家同步出席線上回應，魏哲家回應分析師問題提到，台積電技術領先之下，台積電IDM客戶長期擴大委外釋單。
回應分析師關注資本支出高標上看440億美元，魏哲家提到，「IDM廠持續是台積的好客戶，我們已經準備好資本支出對IDM擴大委外釋單的長期需求。」
分析師追問台積電今年美元計算營收成長25%起跳的驅動力？魏哲家說，來自半導體產業大趨勢持續，5G與HPC與數位轉型等結構因素驅動需求，台積電的信心源自於此，同時電子產品的半導體用量占比持續提高。
分析師追問半導體景氣循環，魏哲家說，若半導體景氣循環開始，台積電仍將持續在景氣修正時仍具有利地位。
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