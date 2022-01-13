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PC去年出貨量重回10年新高 蘋果勇奪成長冠軍

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
研調機構IDC出示最新報告，去年第4季PC銷售持續維持高水準，累計2021年PC出貨量達3.49億台，年增14.8%，重回2012年水準，從品牌表現來看，蘋果去年出貨量年增22.1%，奪下2021年前五大品牌增長幅度冠軍。圖／路透社
研調機構IDC出示最新報告，去年第4季PC銷售持續維持高水準，累計2021年PC出貨量達3.49億台，年增14.8%，重回2012年水準，從品牌表現來看，蘋果去年出貨量年增22.1%，奪下2021年前五大品牌增長幅度冠軍。圖／路透社

研調機構IDC出示最新報告，去年第4季PC銷售持續維持高水準，累計2021年PC出貨量達3.49億台，年增14.8%，重回2012年水準，從品牌表現來看，蘋果去年出貨量年增22.1%，奪下2021年前五大品牌增長幅度冠軍。

2021年第4季PC出貨量達9270萬台，年增1%，累計2021年出貨量達3.49億台，年增14.8%，較2017年低點成長34%。

IDC指出，新冠肺炎疫情推動PC出貨成長，但部分消費性及教育市場已被滿足，若無晶片缺貨問題，2021年PC出貨量將更大。

IDC預估，今年上半年仍有零組件缺貨問題。但隨著PC出貨高峰已過，預估今年成長將放緩。

從2021全年來看，聯想依然穩居龍頭寶座，其次依序為惠普（8424）、戴爾、蘋果及宏碁（2353），五大品牌廠出貨皆增長，蘋果則在自行設計筆電處理器「M1」晶片銷售暢旺下，帶動去年全年出貨量達到2780萬台，年增22.1%，成長幅度稱冠前五大PC廠。

從去年第4季來看，聯想拿下龍頭寶座，但年減3.3%，第二名則為惠普（HP）出貨量亦年減3.2%。

戴爾（Dell）則受惠企業逐步恢復員工重回辦公室上班，帶動商用市場出貨激增，去年第4季出貨年增8.9%。

蘋果在去年第4季Mac新品上市加持下，出貨量亦年增8.6%，達760萬台。

台灣品牌雙A宏碁、華碩（2357）去年第4季表現不一，宏碁出貨量年減7.7%，華碩則年增12.5%。

蘋果 宏碁 IDC

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