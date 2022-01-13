劉德音：今年晶圓代工是好年 台積成長將超越產業平均
台積電（2330）今(13)日召開法說會，台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家同步出席線上回應，分別提及台積電今年美元計算全年營收增幅估25%以上，將超越半導體產業與IC設計表現。
業界觀察，按照台積電看法若營運展望實現，今年營收將挑戰歷史新高，換算新台幣逼近2兆元關卡。
在法說會上，魏哲家提到，台積電資本支出依據客戶需求與營運擴張、業務持續等因素，其中依據半導體產業看法，台積電今年全年美元計算營收持續超越產業平均。
魏哲家說，台積電看待半導體產業不包含記憶體估計年成長9%，晶圓代工估計成長20%，台積電成長會是高於20%並接近高個位數百分比。
由於台積電看待今年成長幅度將超過IC設計引發分析師提問，劉德音回應提問並說，來自IC設計與IDM委外等訂單增加有助晶圓代工今年會是個好年，這也是為何台積電成長將持續超越產業平均。
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