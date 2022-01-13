驚喜！台積電Q1美元財測再拚新高 季增高標逾9%
台積電（2330）今(13)日召開線上法說會公布財報，去年第4季順利創下營收與獲利新高，今日法說會開始由台積電財務長黃仁昭說明財報與今年首季展望，台積電今年首季營收目標166億美元至172億美元，換算季增高標逾9%。
台積電去年美元計算營收年增幅24.9%略高於預期的24%，去年每股稅後純益23.01元，也創新高。
台積電去年第4季美元計算營收約157.4億美元，季增5.8%，年增24.1%。
台積電預期，為了支援HPC與車用、手機季節因素等166億美元至172億美元，季增5.5%至9.3%，毛利率53-55%，營業利益率42-44%。
稍後在分析師問答部分台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家同步出席線上回應。
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