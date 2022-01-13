驚喜！台積電Q1美元財測再拚新高 季增高標逾9%

就算Omicron疫情肆虐，但是絲毫沒有阻礙今年CES舉行，特別是這場會展裡新科技應用齊發，從真實世界的新晶片平台、高階MiniLED顯示技術、智慧車，到元宇宙的虛擬世界都沒有缺席，看來2022又是科技股大鳴大放的一年。

2022-01-13 13:40