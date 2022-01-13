快訊

居服員疑在銀行脫口罩講電話傳承辦人員 4行員尾牙同桌吃飯染疫

北市聯醫連環爆！中興院區定序出爐 仁愛院區未外擴

驚喜！台積電Q1美元財測再拚新高 季增高標逾9%

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）今(13)日召開線上法說會公布財報，去年第4季順利創下營收與獲利新高，今日法說會開始由台積電財務長黃仁昭說明財報與今年首季展望，台積電今年首季營收目標166億美元至172億美元，換算季增高標逾9%。

台積電去年美元計算營收年增幅24.9%略高於預期的24%，去年每股稅後純益23.01元，也創新高。

台積電去年第4季美元計算營收約157.4億美元，季增5.8%，年增24.1%。

台積電預期，為了支援HPC與車用、手機季節因素等166億美元至172億美元，季增5.5%至9.3%，毛利率53-55%，營業利益率42-44%。

稍後在分析師問答部分台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家同步出席線上回應。

台積電 營收

延伸閱讀

市場觀望台積電大立光法說會 指數平盤附近遊走

台積電、大立光法說將登場 早盤股價不同調

2021市值暴增五大集團出列 台積飆升2.2兆最猛

魏哲家：台積擴廠 台中是選項

相關新聞

CES神祕新科技曝光 從真實到虛擬 亮點總整理

就算Omicron疫情肆虐，但是絲毫沒有阻礙今年CES舉行，特別是這場會展裡新科技應用齊發，從真實世界的新晶片平台、高階MiniLED顯示技術、智慧車，到元宇宙的虛擬世界都沒有缺席，看來2022又是科技股大鳴大放的一年。

樺漢、京鼎私募 引進策略夥伴

代工大廠鴻海除了自身積極轉型之外，也帶領旗下子公司一起往前推進，近期備受關注的樺漢、京鼎兩大私募案就是實例。

缺口擴大 ABF載板增產

當半導體製程往前推進的同時，對材料要求也必須更高，ＡＢＦ載板隨之崛起，外資更認為供應緊張在未來幾年將成常態，三雄走路有風。

台積電去年第4季每股大賺6.41元 全年每股賺23.01元

台積電今日公告去年第4季稅後純益1,662億3,000萬元，每股純益6.41元，創單季新高且超越財測預估上限；其中毛利率...

南科周日局慶 2500職缺工程師月薪60K

勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心周日（16日）將在南科管理局擴大辦理徵才活動，共有14家南科大廠，提供2500個以上工...

台積電去年資本支出高達300.04億美元 創歷史新高

台積電持續布建先進及特殊製及先進封裝產能，今日公布去年資本支出金額 達300.4億美元，創歷史新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。