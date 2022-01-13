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嗶卡領咖啡！全家攜手悠遊卡寄杯 靠卡可買、兌、累點

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
嗶卡領咖啡！全家獨家合作悠遊卡寄杯，靠卡即可買、兌、累點。全家／提供
嗶卡領咖啡！全家獨家合作悠遊卡寄杯，靠卡即可買、兌、累點。全家／提供

全家（5903）今（13）日宣布，再攜手國內電子票證發行量第一、市佔率第一的悠遊卡，獨家推出「悠遊卡寄杯」服務，消費者只要到全家櫃台靠卡即買、即兌，還可同時累積會員點數，同步串接會員APP，能隨時查詢、轉贈，對沒有智慧型手機，或是忘記帶手機出門的消費者，也能方便喝到一杯咖啡

台灣咖啡市場一年產值約800億，每天一杯咖啡已成為許多人開啟一天的生活必需品。全家2017年首創的APP隨買跨店取服務，創造「線上寄杯、線下取杯」的顛覆性消費行為，目前於會員APP售出的咖啡佔比突破5成，顯示不只已養成寄杯習慣，便利商店也以店點多、方便特性成為主要寄杯的管道。

根據統計，悠遊卡發行量破億張，等同於台灣每人平均擁有4張以上悠遊卡，全家看好悠遊卡普及率、使用率皆居冠，即日起再推出悠遊卡咖啡寄取杯新功能，與悠遊卡獨家合作，只要到全家店舖櫃檯靠卡，就能購買寄杯、兌換取杯，還可累積會員點數三大特色功能。

對於沒有智慧型手機，或是忘記帶手機出門的消費者，也能快速、方便地享有一杯咖啡，並且同步串接全家會員APP，提供隨時查詢與轉贈功能，可將咖啡轉贈給親朋好友共享，若卡片遺失，也可透過APP或FamiPort機台將寄杯咖啡移轉至新的悠遊卡帳戶。

因新功能上線，全家即日起至2/8推出悠遊卡寄杯優惠，購買20杯以上大杯咖啡，再加碼贈送限量版Let's Café悠遊卡一張，限量2萬張。

悠遊卡 咖啡 全家

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