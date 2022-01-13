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台積電去年第4季每股大賺6.41元 全年每股賺23.01元

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

台積電今日公告去年第4季稅後純益1,662億3,000萬元，每股純益6.41元，創單季新高且超越財測預估上限；其中毛利率達52.7%，優於前一季；全年每股純益達23.01元，同創歷年獲利新高。

台積電今日舉行線上法說會，公布2021年第四季財務報告，合併營收約新台幣 4,381億9千萬元，稅後純益約新台幣，每股盈餘為新6.41元(折合美國存託憑證每單位為 1.15美元)。

與2020年同期相較，2021年第四季營收增加21.2%，稅後純益及每股盈餘則均增加 6.4%。與前一季相較，2021 年第四季營收增加5.7%，稅後純益則增加 6.4%。

若以美元計算，2021年第4季營收為157億4千萬元，較2020年同期增加24.1%， 較前一季則增加5.8%。

台積電2021年第4季毛利率為52.7%，營業利益率為41.7%，稅後純益率則為37.9%。

其中，5奈米製程和7奈米是營收成長主力，5奈米出貨占台積2021年第4季晶圓銷售金額的23%；7奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的 27%。總體而言，先進製程(包含 7 奈米及更先進製程)的營 收達到全季晶圓銷售金額的 50%。

去年全年營收1兆5874.15 億元，年增 8.5%，營收同步寫下新高紀錄。

台積電原預估2021年第4季營收達154-157億美元，以1美元兌換新台幣28元計算，新台幣營收估達 4312-4396億元，季增 4-6%。

外資看好，今年隨著漲價效益發酵，還有 5G、高效運算及加密貨幣等需求驅動，加上產業供需持續吃緊，台積電全年平均產能利用率將維持高檔水準，營收、獲利將加速成長。

外資評估，台積電今年營收將再成長26.1%，在全面性啟動價格調漲帶動下，雙率也會進一步改善，估毛利率將由去年的51.5% 提升至53.1%，營益率則由40.7% 成長至42.9%。

台積電

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