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南科周日局慶 2500職缺工程師月薪60K

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南科周日局慶徵才，工程師月薪上看60K。圖 ／勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心提供
南科周日局慶徵才，工程師月薪上看60K。圖 ／勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心提供

勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心周日（16日）將在南科管理局擴大辦理徵才活動，共有14家南科大廠，提供2500個以上工作機會，不乏工程師職缺薪資月薪6萬以上，永康就業中心說，這是進入南科大廠任職最佳時機，民眾可把握機會。

徵才活動配合當天南科管理局園慶舉辦，有台積電、聯電、群創、晶元、瀚宇彩晶、能元、直得、宏捷、台灣穗高、艾爾斯半導體、愛德華先進科技、緯穎、啟碁、帆宣系統科技共14家。

提供研發、製、設備、IE工、系統工程師、產銷管理師、總務行政課員、業務人員、採購人員、資訊技術工程師、各類工程師、輪班正職技術員、倉管助理工程師、技術員(固定日班/夜班)等多個工作機會。

其中，緯穎科技產銷管理師月薪30K-60K元，還有其他工程師職缺薪資破6萬以上，另外聯華電子提供工程師約1000人。

群創光電擴大招募，今年再調薪，助理技術員月薪3萬以上，工程技術員月薪3萬3千元以上，更祭出期間限定加碼獎金(久任/住宿/交通補助)，首年加薪2萬4千元，設備副工程師月薪3萬7千100元起。欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

工程師 徵才活動

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