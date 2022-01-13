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遠傳賀新春 人人有獎千萬紅包大放送

經濟日報 / 記者 楊東庭／即時報導
參加遠傳新春紅包抽獎活動，申辦指定資費手機最高加碼折8,888元。圖/業者提供
參加遠傳新春紅包抽獎活動，申辦指定資費手機最高加碼折8,888元。圖/業者提供

喜迎虎年，遠傳大方送出總價值千萬元紅包好禮，1/15起快來遠傳試手氣，只要參加新春紅包抽獎活動，申辦指定資費手機最高加碼折8,888元，遠傳獨家三星旗艦新機Galaxy S21 FE5G、iPhone 13全系列及多款熱銷5G機款，最低只要0元即可帶回家，暢享5G手機搭配遠傳世界第一5G網速的尊榮體驗。

遠傳新春發紅包，千萬好禮人人有獎，手機最高加碼折8,888元

1/15至2/28，消費者於活動網頁參加新春紅包抽獎活動，不但有機會獲得只送不賣的遠傳虎年新春紅包袋，還有機會抽中666元、888元、1688元、還有最高8,888元的手機加碼折價券，針對vivo、Sony、ASUS、小米、以及OPPO五大品牌指定機款，另有指定品牌獎最高1,688元折價券，凡申辦遠傳心5G月付999以上資費即可使用，紅包大放送人人有獎，抽出新年新好運！

新年換機潮，遠傳獨家三星旗艦新機、iPhone 13系列等5G品牌手機0元起

搶攻新年換機潮，多款熱門5G手機搭配遠傳新春加碼折價券只要0元起，包含iPhone 13全系列、vivo V23系列、小米 11T系列、ASUS ZF8系列、OPPO Reno6/6Z、Sony Xperia 1III/5 III等任你選；本月甫登台的遠傳獨家Samsung Galaxy S21 FE 5G，遠傳更強勢推出總價超過8,000元的6大獨家上市好禮，即日起至2/28，搭配5G資費即送遠傳特製限量版33W PD快充（價值1,090元）、遠傳friDay影音30天暢看優惠、新戶享Google Play購物金150元、舊機換新機加碼折2,000元、VIP續約5G 1399以上資費再折3,000元(簽約30/36個月)、還可享加購Galaxy Watch 4系列現折2,000元。

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