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SEMI預估：2022年晶圓廠設備支出將成長10%

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

SEMI公布全球晶圓廠預測報告，預估2022年全球前段晶圓設備支出將成長10%，主要動能來自晶圓代工廠，預估晶圓代工廠2022年設備支出將成長13%。法人機構表示，若以地區別來看，SEMI預估台灣與韓國晶圓廠2022年設備支出將成長14%；在全球晶圓廠擴建潮持續下，半導體設備與材料廠商將受惠。

SEMI公布全球晶圓廠預測報告，預估2022年全球前段晶圓設備支出將成長10%，突破980億美元達歷史新高，主要動能來自晶圓代工廠，記憶體廠則出現小幅下滑。其中，台灣與韓國晶圓廠設備支出將成長14%，中國晶圓廠設備支出則衰退20%。分析師表示，在全球晶圓廠擴建潮持續下，半導體設備與耗材廠商將受惠，相關廠商中砂鑽石碟與再生晶圓於2022年出貨量展望正向，但目前評價未偏低，因此，給予中立的投資建議。

中砂（1560）去年第4季營收為15.36億元，季減0.18%，預估主要原因為泰國子公司KTC（砂輪）受疫情影響所致；另外在鑽石碟部分，因開出新產能，使總產能增加10%，且大客戶3奈米用鑽石碟已開始小量出貨，有利於產品組合提升。再生晶圓部分，於11月再增加3萬片12吋月產能，使12吋月產能達30萬片。在再生晶圓調升價格且鑽石碟產品組合改善下，中砂三大事業部毛利率於10月、11月逐步走高，市場預估去年第4季毛利率可上升至32.44%，每股獲利有1.5元的水準。

晶圓廠 晶圓代工廠 半導體

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