台積電法說會倒數 研究機構四大重點預測一次看

晶圓代工龍頭台積電（2330）明(13)日法說會倒數計時，研究機構以賽亞調研(isaiah research)提前發布四大重點預測，包含製程、資本支出相關預測有望作為外界參考指標之一。

首先，以賽亞調研預測，台積電2022年資本支出預計達到370~380億美元，主要是考慮12吋晶圓年產能擴張400K，其中大約40%為N5 (Fab18)、30%為N3 (Fab18)、20%為N22/28 (南京)。

以賽亞調研預測，2022年資本支出有機會再上調5~10%，主要取決於N3產能的增加和日本研發中心的設置時間。

第二，該機構預測，台積電今年5奈米營收占比將在Apple和HPC客戶的持續推動下繼續增長，估計Apple和HPC訂單在2022年可能分別佔N5總產能的45~50%和15~20%，因此台積電可能計劃在2022年前將N5產能同比擴大40~50%至140K~150K/m。

去年第3季數據顯示，台積電N5銷售佔比約在18%，以賽亞調研預測，以蘋果來看，預計將推出兩款低端iPhone 14機型，尺寸分別為6.1吋(取代5.4吋機型)和6.7吋，採用N5製程下改良的A15仿生晶片。此外，N4P製程可能會被用於M2(MacBook/iPad)及A16仿生晶片(兩款高階iPhone 14)。

至於HPC這塊，該機構預測，AMD Zen 4 CPU(Genoa, RX 7000)和Nvidia GPU(Lovelace, Hopper)在台積電N5產能提升可能從今年首季開始，2022年年中以後各有10~15K/m產能。

第三，則是台積電3奈米相關預測。台積電先前曾釋出2022年下半年3奈米量產計畫，該機構預測，台積電在2022年N3產能約為20~30K/m，且在2023年預計月產能將達到90~100K/m。除此之外，蘋果M2 Pro/M2 Max的生產可能從3Q22開始，並在2022年佔據台積電N3大部分產能。另外，N3的晶圓價格相較N5增加15~20%，因此我們預計Apple的N3產品在2022年將佔台積電銷售佔比的1.5~2.0%。

第四，則是台積電主力製程7奈米家族（包含6奈米）的相關預測。

該機構預測，英特爾可能會持續在台積電N6/N7製程持續投片至1H23，因為英特爾的內部良率仍落後台積電。鑑於英特爾尋求為其DG2 GPU(Alchemist)確保更多的N6產能(2022下半年可能高達10~15K/m，到目前為止為2~3K/m)，台積電N6/N7可能有更多需求。這亦表明英特爾正在積極追趕AMD的GPU業務(AMD RX 6000 GPU在2022上半年佔台積電N6約10~13K/m產能)。