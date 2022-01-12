快訊

中油三接外推方案環差初審闖關未果 仍得補件再審

銀行員確診來往學生驚呼「恐怖」 採檢站湧入百人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉揚偉：MIH採用成員零組件比重 希望由五成提高到八成

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，由MIH電動車聯盟打造的Model E旗艦轎車，其所設計的智慧座艙，目前約有五成的關鍵零組件比重，是由MIH聯盟成員提供，未來希望提高到八成以上。圖／聯合報系資料照
鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，由MIH電動車聯盟打造的Model E旗艦轎車，其所設計的智慧座艙，目前約有五成的關鍵零組件比重，是由MIH聯盟成員提供，未來希望提高到八成以上。圖／聯合報系資料照

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，由MIH電動車聯盟打造的Model E旗艦轎車，其所設計的智慧座艙，目前約有五成的關鍵零組件比重，是由MIH聯盟成員提供，未來希望提高到八成以上，鴻海積極推動MIH聯盟為中立組織，並由鴻海集團負責打通MIH聯盟的出海口。

鴻海臉書團今（12）日貼文，公開鴻海電動車Model C、Model E、Model T的開發過程，並第一次在鏡頭前曝光，劉揚偉是受邀參加「預見大未來－智慧科技系列」報導，與前交通部部長林佳龍對談台灣電動車產業鏈發展趨勢時，做出以上表示。

談到MIH電動車平台聯盟，劉揚偉表示，鴻海集團廣納業界心聲，推動MIH聯盟成為中立組織，鴻海集團負責打通MIH聯盟的出海口。

至於挑戰？劉揚偉指出，說服傳統業者和資通訊廠商相信鴻海集團，有能力帶領業界在電動車領域成功，這是主要的挑戰，反而在技術和市場層面沒有困難。他說，鴻海集團要讓業界認同，把台灣的廠商放在適當的位置發揮。

劉揚偉說，目前智慧座艙由MIH聯盟成員提供關鍵零組件的比重在五成左右，希望未來提高至八成以上。

劉揚偉預估，台灣產業積極布局電動車三電系統，預估到2024年，包括電池、電機、電控等三電系統，台灣產業的自製率可達到九成。

他建議，台灣廠商不要跟傳統汽車廠擅長的項目競爭，在電動車領域，台灣在軟體和半導體項目要抓住契機，從這兩點出發，可與傳統汽車廠互補，讓台灣廠商變成電動車開放平台的火車頭。

至於缺料問題，他認為，鴻海集團近日接到許多OEM廠商尋求協助，缺料問題在短期內不容易解決，長期會有很大改變，傳統的汽車供應鏈結構將受到嚴重挑戰，OEM廠商會重新思考既有供應鏈，新冠肺炎疫情將促使未來供應鏈更有效率。

鴻海 電動車 劉揚偉

延伸閱讀

鴻海、華碩 辦線上尾牙

考量疫情 鴻海嘉年華23日線上舉行

鴻海淡出？遠傳接手？亞太電董座談300億虧損下一步

鴻海全球營運本地化 下一站泰國

相關新聞

劉揚偉：MIH採用成員零組件比重 希望由五成提高到八成

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，由MIH電動車聯盟打造的Model E旗艦轎車，其所設計的智慧座艙，目前約有五成的關鍵...

鴻海做MIH 劉揚偉指出這點是最大阻力

鴻海（2317）今（12）日在臉書粉專貼出董事長劉揚偉與前交通部長林佳龍在節目上的對談影片，鴻海打造MIH開放電動車聯盟...

英特爾鎖定7家公司挖人才 員工內推有24萬元獎金

英特爾除了自有晶片業務，也積極擴大晶圓代工版圖，因此需要更多徵才與留才優勢，該公司已宣布將啟動結構性調薪，將以現金與股票...

研勤推升級版人臉辨識引擎 獲多家政商機構採用

疫情多變，推升無接觸需求，許多企業門禁或會員管理改採人臉辨識技術，研勤去年推出升級的「Face8台灣臉霸」AI人臉辨識引...

搶人才大戰！面對英特爾高薪酬 台廠也祭出各項補貼

半導體產業大擴廠，對人才的需求激增，台灣半導體廠包括台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）、聯詠（3034）以及日月光投控（3711）等，也紛紛提供具競爭力的薪酬條件，包括結構性調薪、加薪等，還提供生育福利與育嬰留停制度等。現在連英特爾也加碼在台灣搶人，業界人士預期，大學相關科系畢業生肯定不夠用，未來各種福利補貼競賽還會陸續上陣。

神基擴展Android強固型平板產品線 推出全新10吋ZX10

神基投控（3005）今（12）日指出，旗下子公司神基科技宣布推出全新的ZX10全強固型平板電腦，為Getac Andro...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。