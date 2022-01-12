劉揚偉：MIH採用成員零組件比重 希望由五成提高到八成

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，由MIH電動車聯盟打造的Model E旗艦轎車，其所設計的智慧座艙，目前約有五成的關鍵零組件比重，是由MIH聯盟成員提供，未來希望提高到八成以上，鴻海積極推動MIH聯盟為中立組織，並由鴻海集團負責打通MIH聯盟的出海口。

鴻海臉書團今（12）日貼文，公開鴻海電動車Model C、Model E、Model T的開發過程，並第一次在鏡頭前曝光，劉揚偉是受邀參加「預見大未來－智慧科技系列」報導，與前交通部部長林佳龍對談台灣電動車產業鏈發展趨勢時，做出以上表示。

談到MIH電動車平台聯盟，劉揚偉表示，鴻海集團廣納業界心聲，推動MIH聯盟成為中立組織，鴻海集團負責打通MIH聯盟的出海口。

至於挑戰？劉揚偉指出，說服傳統業者和資通訊廠商相信鴻海集團，有能力帶領業界在電動車領域成功，這是主要的挑戰，反而在技術和市場層面沒有困難。他說，鴻海集團要讓業界認同，把台灣的廠商放在適當的位置發揮。

劉揚偉說，目前智慧座艙由MIH聯盟成員提供關鍵零組件的比重在五成左右，希望未來提高至八成以上。

劉揚偉預估，台灣產業積極布局電動車三電系統，預估到2024年，包括電池、電機、電控等三電系統，台灣產業的自製率可達到九成。

他建議，台灣廠商不要跟傳統汽車廠擅長的項目競爭，在電動車領域，台灣在軟體和半導體項目要抓住契機，從這兩點出發，可與傳統汽車廠互補，讓台灣廠商變成電動車開放平台的火車頭。

至於缺料問題，他認為，鴻海集團近日接到許多OEM廠商尋求協助，缺料問題在短期內不容易解決，長期會有很大改變，傳統的汽車供應鏈結構將受到嚴重挑戰，OEM廠商會重新思考既有供應鏈，新冠肺炎疫情將促使未來供應鏈更有效率。