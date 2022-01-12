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鴻海做MIH 劉揚偉指出這點是最大阻力

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海（2317）今（12）日在臉書粉專貼出董事長劉揚偉與前交通部長林佳龍在節目上的對談影片，鴻海打造MIH開放電動車聯盟，目前會員數已達3000家以上。圖／聯合報系資料照
鴻海（2317）今（12）日在臉書粉專貼出董事長劉揚偉與前交通部長林佳龍在節目上的對談影片，鴻海打造MIH開放電動車聯盟，目前會員數已達3000家以上。圖／聯合報系資料照

鴻海（2317）今（12）日在臉書粉專貼出董事長劉揚偉與前交通部長林佳龍在節目上的對談影片，鴻海打造MIH開放電動車聯盟，目前會員數已達3000家以上，但是劉揚偉表示，成立MIH最大的困難在於取得傳統業者與ICT同業信任。

劉揚偉表示，當我們進入這個產業，很快就發現，要造一部車開發的成本非常巨大，大概是100-200億元，開發的時間要3年到4年，對我們ICT產業來說，這樣投入太長、太貴了。因此一個模組化、標準化平臺，能節省開發時間與成本，經過這樣思考，因此我們將MIH打造的平台把它貢獻出來。他也說明，在成立初期經常跟相關部會溝通這件事，也聽到很多聲音，「我們會把它作為中立的一個組織。」

被問到最大的挑戰為何？劉揚偉說，MIH平台最大的挑戰，其中一個來自傳統業者，傳統業者可能習慣傳統做法，對於新的做法，剛開始都是不相信，鴻海起初與許多傳統業者溝通，得到的反應皆為「不可能」、「你們不了解」等，劉揚偉坦言「這是一個阻力，這是一個困難。」

劉揚偉提到，另外一個困難，是來自於新的、有合作潛力的ICT同業們，他們也要能夠相信這個平台，且認為這個突破性做法未來會成功，而且還要相信，鴻海能帶領所有會員都夠成功。

他進一步表示，在其他如技術上、市場上，劉揚偉認為反而不是太大困難，因為台灣產業能力舉世共睹，「我們有辦法將大家能力整合、放對位置，這是可以做得到的，但是要讓大家認同，我覺得是一個很大的阻力。」

劉揚偉 鴻海

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