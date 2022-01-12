神基擴展Android強固型平板產品線 推出全新10吋ZX10

神基投控（3005）今（12）日指出，旗下子公司神基科技宣布推出全新的ZX10全強固型平板電腦，為Getac Android強固型平板產品線再添生力軍。ZX10是一款搭載 Android 11作業系統的多功能新型10吋裝置，適用於公共安全、公用事業、能源、交通運輸和物流、製造、汽車和國防等產業的用戶。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示，隨著Android的不斷普及，越來越多的產業用戶正在尋找堅固耐用的Android 解決方案，以享受它所提供的多功能性，即使在惡劣或嚴峻的環境中工作也是如此。ZX10正是這樣的產品，其擴展了我們Android系統解決方案陣容，幫助客戶將營運效率最佳化，同時降低總擁有成本。

隨著ZX10的推出，因為營運需求選擇Android強固型平板裝置的用戶，現在除了Getac ZX70全強固型 7 吋平板電腦外，又新增了更多選項。

ZX10搭載Android 11作業系統、Qualcomm Snapdragon 660行動平台以及Adreno™ 512 GPU，提供流暢的用戶體驗，在各類現場作業中實現高效率的工作流程。可熱插拔的雙電池能保障全天操作，而具備雨天和手套模式的 LumiBond陽光下可讀觸控式螢幕（亮度可高達800 nits）有助於在嚴峻天氣條件下保持生產力。ZX10還可選配高達6GBLPDDR4記憶體和128GB儲存容量，幫助客戶因應未來產業需求。

神基12月營收25.26億元，較上月下滑7.21%、年減4.02%，第四季營收以77.08億元創歷史次高，季增3.27%，年減0.6%。全年累計營收首度突破300億元大關，年增逾8%。