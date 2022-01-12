台灣微軟攜桃園市政府領銜智慧躍進 共創雲端新局

台灣微軟今（12）日與桃園市政府宣布合作建置共構機房，率先全台導入Azure混合雲解決方案，協助資料治理、逐步翻新市政IT架構，打造彈性與機密性兼具的雲端環境，讓數位服務更即時、更便利、更安全，奠定桃園智慧城全新轉型里程碑。未來微軟在台資料中心正式落成後，將能提供更彈性且安全的雲端服務，助力台灣接軌全球，實現Reimagine Taiwan新定向、新台灣的願景。

為建設「好用、有感、可複製」的智慧城市，桃園市長鄭文燦上任以來致力於以創新科技完善智慧治理、智慧產業與智慧生活等三大面向，優化民眾的數位日常生活體驗。作為智慧城市的基石，資料治理為箇中關鍵，也是推動資通訊產業轉型的動能；在台灣微軟的協助下，桃園市政府為全台第一個導入Azure混合雲方案的市政單位。

鄭文燦表示，桃園是亞洲．矽谷計畫落腳的地方，加上市府過去推動130多項智慧城市專案計畫，將AI、物聯網等技術，落地應用在智慧交通、智慧水資源管理、環保、海洋保育、智慧教育與智慧醫療等，以提升人民生活品質，今年期將有許多5G驗證計畫落地。而隨著5G快速發展，產生大量數據，市府以前瞻的規劃，攜手台灣微軟建立第一個政府的混合雲架構與資料分析平台，為資料創造價值，不僅在資安上更安全，更將帶頭台灣資料治理與資料經濟的發展、也加速全台的數位轉型。

台灣微軟總經理孫基康指出，桃園市是智慧城市的典範，市府團隊於創新、經濟成長與社會文化的努力也有目共睹。台灣微軟自2017年起與桃園市政府展開多方面的合作，很榮幸在2022開年與桃園市政府一起，藉由微軟 Azure靈活的混合雲架構打造現代化資料治理、建置共構機房，推動『市政資料治理暨大數據分析平台』，並優化交通生態系，落實便民服務。

台灣微軟也期待未來資料中心建置，為台灣產業提供更完善且安全的雲端軟、硬體技術資源，助其接軌國際、開創新局，實現Reimagine Taiwan新定向、新台灣、邁向巔峰的願景。