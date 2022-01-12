微軟攜桃園市府 領先全台市政單位導入Azure混合雲

台灣微軟今（12）日與桃園市政府宣布合作建置共構機房，率先全台導入Azure混合雲解決方案，協助資料治理、逐步翻新市政IT架構，打造彈性與機密性兼具的雲端環境，讓數位服務更即時、更便利、更安全，奠定桃園智慧城全新轉型里程碑。未來微軟在台資料中心正式落成後，將能提供更彈性且安全的雲端服務，助力台灣接軌全球，實現Reimagine Taiwan新定向、新台灣的願景。

為建設「好用、有感、可複製」的智慧城市，桃園市長鄭文燦上任以來致力於以創新科技完善智慧治理、智慧產業與智慧生活等三大面向，優化民眾的數位日常生活體驗。作為智慧城市的基石，資料治理為箇中關鍵，也是推動資通訊產業轉型的動能；在台灣微軟的協助下，桃園市政府為全台第一個導入Azure混合雲方案的市政單位。

鄭文燦表示，桃園是亞洲．矽谷計畫落腳的地方，加上市府過去推動130多項智慧城市專案計畫，將AI、物聯網等技術，落地應用在智慧交通、智慧水資源管理、環保、海洋保育、智慧教育與智慧醫療等，以提升人民生活品質，今年期將有許多5G驗證計畫落地。而隨著5G快速發展，產生大量數據，市府以前瞻的規劃，攜手台灣微軟建立第一個政府的混合雲架構與資料分析平台，為資料創造價值，不僅在資安上更安全，更將帶頭台灣資料治理與資料經濟的發展、也加速全台的數位轉型。

台灣微軟總經理孫基康指出，桃園市是智慧城市的典範，市府團隊於創新、經濟成長與社會文化的努力也有目共睹。台灣微軟自2017年起與桃園市政府展開多方面的合作，很榮幸在2022開年與桃園市政府一起，藉由微軟Azure靈活的混合雲架構打造現代化資料治理、建置共構機房，推動「市政資料治理暨大數據分析平台」，並優化交通生態系，落實便民服務。

服務雲端化是實現智慧生活的關鍵，此次與桃園市政府的合作更為雙方在智慧城市的進展再添新頁，透過Azure Stack HCI與Azure Arc協助桃園市政府規劃靈活的混合雲架構，打造現代化資料倉儲，為建置大數據分析平台打下深厚的基礎；市府團隊得以整合市民需求、交通與市政等所需資料，讓先進技術化為治理能量深入智慧城市的多元環境中，推進數位治理、鞏固防疫實力，不僅強化資安，更與國際接軌，落實台灣的數位國家、智慧島嶼大戰略。

此次合作包含兩大階段，第一階段：以混合雲架構協助桃園市政府建置共構機房，藉由Azure Stack HCI讓桃園市政府在實現兼具安全與效能的雲地整合，不僅保有數據管理及落地的彈性，也多了隨時連接到微軟公有雲的選擇。

第二階段：以雲端解決方案建立現代化數據倉儲，進行資料的標準化、統一化，在不影響桃園市政府既有業務連續性的情況下，透過雲端數據平台，完成雲端遷移與跨雲資料串接，蒐集與分析物聯網相關數據，打造市政儀表板，並以9大主題呈現。