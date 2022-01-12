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微電能源辦理公開發行 綠色能源再添生力軍

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

新世代綠能營運商微電能源成立於2015年，以太陽能電站綠能資產經營、營運維護、電站設計與工程建置等一體化服務為主要營運項目，日前向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，並於今（12）日生效，正式邁向資本市場之路。

微電能源集團旗下包括微電能源、東迪能源、索能科技、微電一號等企業。以太陽能電站工程實力為基礎，搭配自行開發的工業數據分析技術、物聯網及遠端監控技術進行電站的預測式營維管理，並整合區塊鏈技術，形成「電流、金流、資訊流」三位一體的太陽能綠能資產服務平台，建構開放生態系的太陽能經營模式。

微電能源董事長王愍迪表示，「能源趨勢、技術創新、數據應用、社會發展、永續文明是我們持續關注的議題，我們將從太陽能的基礎出發，持續創新商業服務模式，串連再生能源到綠能資產的價值鏈服務，努力將綠能的價值擴大延伸到更廣的層面。」

目前從全球能源發展趨勢到台灣的政府政策及用電市場，對再生能源的需求快速提升，各界也預期，太陽能將持續扮演綠能的重要角色。微電能源表示，該公司將持續提升發電規模與技術發展外，未來更將運用能源數據蒐集、分析、整合、應用的核心能力，發展創新應用模式與跨界合作，推動太陽能在綠電、儲能、技術研發等整合服務，滿足用電大戶在面對國際上對企業實踐RE100的承諾，從而衍生出對再生能源的應用、綠能投資、ESG服務等快速成長的市場需求。

太陽能 綠能 再生能源

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