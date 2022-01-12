預估2022年手機相機模組出貨量年增2% 三鏡頭為主流

近年智慧型手機相機模組的最大趨勢為後置鏡頭的數量持續增加，根據TrendForce研究顯示，三鏡頭在2020年超越雙鏡頭成為主流，帶動智慧型手機相機模組出貨量持續成長，預估2022年智慧型手機相機模組出貨量有望達49.2億顆，年增2%。

不過，多鏡頭的浪潮在歷經過去幾年的高成長後，自2021下半年起的情況開始轉變。先前四鏡頭的滲透率大幅提升，主要是由2020下半年起的中階機型引爆，品牌手機商透過更多顆的鏡頭行銷宣傳，但隨著消費者逐漸認知通常做為第三、四顆的微距與景深鏡頭使用頻率較低，且對整體拍照效果的提升有限，四鏡頭需求逐漸退燒，品牌手機商回歸消費者實際需求。此外，隨著PMIC、Driver IC等半導體晶片漲價，以及運費高漲等問題，也讓手機成本大幅上升，在未能有效將成本轉嫁給消費者之下，因而排擠低階鏡頭搭載的空間。

雖然鏡頭出貨量成長趨緩，但鏡頭解析度仍持續提升。以主鏡頭為例，目前主流設計為1,300~4,800萬，2021年占比超過五成；其次為4,900~6,400萬畫素的產品，去年占比突破20%，預期在2022年滲透率將提高至23%。占比第三高的為1,200萬畫素產品，目前主要以iPhone及三星的旗艦機系列為主，但預期蘋果今年將發售的iPhone 14 Pro系列（暫名）也將導入4,800萬畫素，使得1,200萬畫素產品在2022年將進一步降低至15%。

此外，採用1.08億畫素的品牌商除原先的三星與小米之外，Vivo與榮耀（Honor）也在2021年陸續導入，且兩億畫素的產品也將有望在2022年進行商用，使得這類超高畫素產品的滲透率在2022年有望突破5%。然而，這類超高畫素的產品主要以放大照片不損失畫質為主打，TrendForce認為帶給消費者的邊際效益會逐漸遞減，滲透率提升的速度將不如4,900~6,400萬畫素的產品。

TrendForce認為，智慧型手機相機所搭載鏡頭數量的多寡，將不再是品牌商主要追逐的重點，而是回歸消費者真正的需求。因此，預期三鏡頭仍將是未來兩至三年的主流設計。