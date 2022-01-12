林百里看好元宇宙：了解使用者行為 是台灣科技業挑戰

廣達（2382）董事長林百里今（12）日表示，他看好元宇宙未來的商機，並且最看好臉書與微軟兩大平台，這將開啟台灣科技產業的新商機，但是如何了解消費者行為，將是台灣科技業進入元宇宙商機中，最大挑戰。

林百里今天參加天下經濟論壇，他表示，廣達已經33年來，進入元宇宙的世界，廣達必須再度創新，元宇宙將掀起未來數十年數位變革浪潮，並經產生新的科技、新的經濟型態，以及未來新的社會。

他說，現在的年輕人已經進入Z世代，也就是1997到2015年之間出生的年輕人，這大約有32億人，他們是數位原生世代，以前世代是說故事，Z世代將是創造故事，以前世代是談論偶像，Z世代將是創造虛擬偶像，這為元宇宙創造新的虛擬商機。

因此，元宇宙吸引國際大廠紛紛投入，林百里說，他最看好臉書與微軟兩大元宇宙平台，台灣科技產業因為可以提供許多元宇宙的工具，開啟了新的商機，包括基礎建設、網路、邊緣與雲端運算、機器人、IOT與XR等工具。

不過，林百里說，過去廣達做筆電，只做做輕薄短小、省電就可以，現在走向元宇宙的世界，是要提供一套解決方案，並且將以使用者中心為中心來思考，不是思考你做的機器有多省電、有多小，因為元宇宙是要給各種型態的人類使用，所以要有很多個領域的專業知識，這個最難，將是最大挑戰。

他舉例說，過去廣達做電腦，只要做到輕薄短小，很好做，找到更小、更省電的零件就可以，但是現在進入解決方案的世界，例如我最近很忙，常跑醫院，必須了解醫院要我們做的事情，才能做智慧醫療的解決方案，這蠻難的，因為醫生與工程師講的話完全不一樣。