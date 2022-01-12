快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

林百里看好元宇宙：了解使用者行為 是台灣科技業挑戰

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者蕭君暉/攝影
廣達董事長林百里。記者蕭君暉/攝影

廣達（2382）董事長林百里今（12）日表示，他看好元宇宙未來的商機，並且最看好臉書與微軟兩大平台，這將開啟台灣科技產業的新商機，但是如何了解消費者行為，將是台灣科技業進入元宇宙商機中，最大挑戰。

林百里今天參加天下經濟論壇，他表示，廣達已經33年來，進入元宇宙的世界，廣達必須再度創新，元宇宙將掀起未來數十年數位變革浪潮，並經產生新的科技、新的經濟型態，以及未來新的社會。

他說，現在的年輕人已經進入Z世代，也就是1997到2015年之間出生的年輕人，這大約有32億人，他們是數位原生世代，以前世代是說故事，Z世代將是創造故事，以前世代是談論偶像，Z世代將是創造虛擬偶像，這為元宇宙創造新的虛擬商機。

因此，元宇宙吸引國際大廠紛紛投入，林百里說，他最看好臉書與微軟兩大元宇宙平台，台灣科技產業因為可以提供許多元宇宙的工具，開啟了新的商機，包括基礎建設、網路、邊緣與雲端運算、機器人、IOT與XR等工具。

不過，林百里說，過去廣達做筆電，只做做輕薄短小、省電就可以，現在走向元宇宙的世界，是要提供一套解決方案，並且將以使用者中心為中心來思考，不是思考你做的機器有多省電、有多小，因為元宇宙是要給各種型態的人類使用，所以要有很多個領域的專業知識，這個最難，將是最大挑戰。

他舉例說，過去廣達做電腦，只要做到輕薄短小，很好做，找到更小、更省電的零件就可以，但是現在進入解決方案的世界，例如我最近很忙，常跑醫院，必須了解醫院要我們做的事情，才能做智慧醫療的解決方案，這蠻難的，因為醫生與工程師講的話完全不一樣。

元宇宙 廣達 林百里

延伸閱讀

帆宣旗下亞達科技 工業元宇宙應用軟體開發平台獲青睞

LED今年市場需求前景旺 法人看好富采、億光全年營運

Meta大挖微軟AR團隊

元宇宙、自駕車夯 五科技產業將領風騷

相關新聞

英特爾鎖定7家公司挖人才 員工內推有24萬元獎金

英特爾除了自有晶片業務，也積極擴大晶圓代工版圖，因此需要更多徵才與留才優勢，該公司已宣布將啟動結構性調薪，將以現金與股票...

英特爾砸560億 全球大搶才

半導體巨頭英特爾啟動全球留才與徵才計畫，預計斥資逾20億美元（約新台幣560億元）進行結構性調薪，同時廣發英雄帖，並特別...

疫情拉警報 特斯拉供應鏈宏致中壢廠停工

特斯拉供應鏈、連接器廠宏致昨（11）日公告，桃園中壢總部有五名員工確診，導致組裝生產線暫時停工，粗估約影響營收2%以內。...

英特爾來台搶人才…台廠留人 祭調薪、福利

面對英特爾重磅來台搶人才，國內半導體廠嚴陣以待，台積電、聯電、聯發科、聯詠以及日月光投控等指標大廠紛紛提供具競爭力的薪酬...

股后股價遭「血洗」 信驊董座：今年訂單比去年多很多

台股「護大（大型股）棄小（小型股）」，千金IC設計股跌得鼻青臉腫，股后信驊董事長林鴻明昨（11）日領頭出面信心喊話，強調...

信驊衝業績 前英特爾強將謝承儒助陣

信驊衝刺業績火力全開，不僅出貨強強滾，在半導體大缺料之際，延攬過往協助英特爾串連台灣供應鏈資源的英特爾創新科技前總經理謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。