半導體展望正向 法人：國際半導體ETF逢除息可伺機進場

國際半導體產業協會（SEMI）指出，回顧2021年全球半導體製造設備銷售年增44.7%，再創歷史新高，同時預估在數位基建浪潮下，2022年可再攀升至1,140億美元新高點。與此同時，彭博也報導，2022年半導體營收可望史上首度突破5,000億美元，倘若成真，這將寫下10年來首見連三年成長的佳績。

國泰費城半導體（00830） ETF基金經理人游日傑表示，國際半導體族群在2022年的展望仍正向，投資人可藉由關聯度高的半導體ETF積極參與。在次產業部份，首先本周市場將高度關注台積電在1月13日將登場的法說會，並聚焦在其資本支出的宣布。事實上，不論台積電、Intel、三星等大廠，預期今年資本支出都將再增加，而這些大廠的資本支出，很多其實是用來搶所謂的EUV（光刻機），這也將讓ASML等先進半導體製造設備商的訂單居高不下。

游日傑指出，以ASML來看，其目前在全球EUV機的市占幾乎壟斷，在半導體產業占有關鍵地位，隨著越來越多國家致力提高半導體自製比例，EUV機台需求只會更高，有機會推升其市值突破5,000億美元，市場更進一步看好其甚至有望追上台積電、Nvidia等公司。

時序上，法人觀察，國泰費城半導體ETF將於1月18日進行年配息，同時也將是在金虎年前將除息的ETF中，為唯一一檔的半導體的ETF。而在連續多年費半指數屢創新高，累積可觀的報酬下，本次預估每單位配息金額，亦提高至2.80元，較歷次配息高，可望讓參與除息的投資人收到股息、價差雙享的新春紅包大禮。

此外，國泰費城半導體ETF的年度配息來源來自海外股利及海外財產交易所得，依據最低稅負制基本稅額，這兩項都屬於最低稅負制的海外所得，而海外所得加計國內綜合所得淨額後，若未超過新台幣670萬元，就免課稅。

國泰投信同時公布，元月有多檔ETF將除息，包括：國泰費城半導體ETF、國泰台灣5G+ ETF預計每單位配發0.59元、國泰股利精選30 ETF預計每單位配發1.65元現金股利等，每單位實際的配發金額將在明（13）日公布，而這幾檔ETF除息日皆訂在1月18日，投資人最晚只要在1月17日前持有或買進，即可參與本次配息。

法人提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率並不代表ETF的報酬率，過去配息率也不代表未來配息率，且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策，使得每次配息金額有所不同，甚至可能有因為指數長期累積報酬較可觀下，使單次配息率亦高的情形。