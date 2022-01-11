元宇宙打破次元壁 陳信生：靠私鑰加密

元宇宙的最大價值在於打破國界、空間限制，成為一個開放且公開的概念所在。HTC 去中心化長陳信生在天下雜誌主辦的「疫後新秩序、永續競爭力」論壇中指出，人類花在虛擬世界上的時間與精力越來越多，網路上的資源已經成為「次世代年輕人的勞力士錶」，若想保護這些資產的價值，則須透過私鑰與公鑰的加密機制。

陳信生建議，在理解元宇宙的概念時，至少先不要把元宇宙的當成某個具體的「目的地」，或是一個「地方」，元宇宙會比較像是臉書創辦人馬克·祖克柏所描述的，是一個網路加上 ER 或是 AR 的空間。

他指出，人類的生活，包括工作、娛樂與休閒都越來越數位化，而相應的數位管道也越來越容易取得，而且現在的年輕人掛在虛擬世界與網路世界的時間已經越來越多，也更願意花錢在虛擬世界上，「對年輕人來說，比起實體資產，他們更看重的是數位資產」。

對於元宇宙，陳信生說，人類花這麼多時間與力氣，是期待元宇宙能帶來極大的資產，目前來看可以確定的是，未來國界會越來越不重要，「想想我們花了多大的力氣在跨越國界限制，我們一再提到的是地點、地點、地點，但元宇宙不只是一個目的地，而是時間軸上的一個點，是沒有國界、開放、公開的概念。」

除了打破國界以外，他舉例，就像是從台灣匯錢到菲律賓要錢，匯比特幣卻不需要一樣，元宇宙也很有可能成為「穿越實體與虛擬世界」的媒介，目前大家可能把元宇宙當成電玩世界的東西，但「要多去想想比特幣等沒有國界的數位資產，元宇宙未來除了電玩外，還可以作為經營社交生活的工具！」

此外，在各界關注的網路安全方面，陳信生說，這部分可以透過加密技術確保數位資產的價值，過去因為過度集中化，一個駭客就能竊取大量資料，但若讓每個人都擁有自己的私鑰的手機，就只有本人可以對設備與資料進行加密處理，在元宇宙的未來，私鑰與公鑰機制就是為了確保資料安全的關鍵。

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