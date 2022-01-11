鴻海處分天鈺持股 實現投資收益

鴻海（2317）今（11）日代子公司鴻元國際投資股份有限公司公告，預計處分天鈺科技股份有限公司（4961）股權，規劃處分約9090張。由於目前鴻海持有天鈺科技9090張，持股比4.88%，一旦處分完畢將是出清，處分目的是實現投資。

以天鈺今天收盤價235元計算，預計處分金額達到21.36億元，鴻海將擁有可觀的投資收益。

鴻海今天表示，持續減少非核心事業的持股，專注在本業，以及「3+3」轉型升級的大業，同時，透過其他法人仍然持有天鈺股票，鴻海與天鈺的業務關係沒有改變。

針對鴻元國際投資擬處分對天鈺持股，天鈺今天表示，是大股東調節持股，實現長期獲利。據了解，即使鴻元國際處分對天鈺持股，鴻海整體對天鈺的持股比率，仍在二成以上。

天鈺2020年業績才突破百億元，2021年業績不但續攀歷史高峰，且呈現倍數增長，2021全年合併營收為228.68億元，年增1.1倍，首次年度營收超過200億元。

天鈺2021年前三季獲利為44.53億元，年增18.71倍，每股純益為26.38元，法人預期該公司去年將賺進超過三個股本。

在天鈺2021年前三季的營收結構中，中大尺寸面板驅動IC業績占比約達六成，另外還有小尺寸面板驅動IC、電源管理IC、電子書與電子標籤驅動IC等。

天鈺在小尺寸面板驅動IC業務，目前驅動IC、觸控與驅動整合IC（TDDI）的業績占比大約各半，但隨著明年TDDI出貨量持續放大，相關比重有機會提升到三分之二。至於AMOLED相關布局，據了解，天鈺小尺寸AMOLED驅動IC產品，將於首季開始有營收貢獻，先供貨給穿戴裝置應用，下半年有機會再切入手機應用。

另外，天鈺目前在電子書相關驅動IC領域擁有約90％的超高市占，至於在電子標籤驅動IC方面，2021年市占率約為20％，2022年有機會挑戰三成目標。

鴻海董事長劉揚偉之前就表示，鴻海積極推動「3+3」轉型升級大業，隨著集團轉型升級目標持續推進，集團的子公司轉型升級也必須跟上腳步，劉揚偉為此陸續推動集團子公司人事布局與持股股權調整，藉此讓子公司跟上集團轉型步伐。