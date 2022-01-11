快訊

默沙東新冠口服藥通過EUA審查 近萬份藥品最快這時抵台

工運大老賴萬枝性侵秘書還怪「妳太漂亮」 判賠43萬

鴻海處分天鈺持股 實現投資收益

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）今（11）日代子公司鴻元國際投資股份有限公司公告，預計處分天鈺科技股份有限公司（4961）股權，規劃處分約9090張。由於目前鴻海持有天鈺科技9090張，持股比4.88%，一旦處分完畢將是出清，處分目的是實現投資。

以天鈺今天收盤價235元計算，預計處分金額達到21.36億元，鴻海將擁有可觀的投資收益。

鴻海今天表示，持續減少非核心事業的持股，專注在本業，以及「3+3」轉型升級的大業，同時，透過其他法人仍然持有天鈺股票，鴻海與天鈺的業務關係沒有改變。

針對鴻元國際投資擬處分對天鈺持股，天鈺今天表示，是大股東調節持股，實現長期獲利。據了解，即使鴻元國際處分對天鈺持股，鴻海整體對天鈺的持股比率，仍在二成以上。

天鈺2020年業績才突破百億元，2021年業績不但續攀歷史高峰，且呈現倍數增長，2021全年合併營收為228.68億元，年增1.1倍，首次年度營收超過200億元。

天鈺2021年前三季獲利為44.53億元，年增18.71倍，每股純益為26.38元，法人預期該公司去年將賺進超過三個股本。

在天鈺2021年前三季的營收結構中，中大尺寸面板驅動IC業績占比約達六成，另外還有小尺寸面板驅動IC、電源管理IC、電子書與電子標籤驅動IC等。

天鈺在小尺寸面板驅動IC業務，目前驅動IC、觸控與驅動整合IC（TDDI）的業績占比大約各半，但隨著明年TDDI出貨量持續放大，相關比重有機會提升到三分之二。至於AMOLED相關布局，據了解，天鈺小尺寸AMOLED驅動IC產品，將於首季開始有營收貢獻，先供貨給穿戴裝置應用，下半年有機會再切入手機應用。

另外，天鈺目前在電子書相關驅動IC領域擁有約90％的超高市占，至於在電子標籤驅動IC方面，2021年市占率約為20％，2022年有機會挑戰三成目標。

鴻海董事長劉揚偉之前就表示，鴻海積極推動「3+3」轉型升級大業，隨著集團轉型升級目標持續推進，集團的子公司轉型升級也必須跟上腳步，劉揚偉為此陸續推動集團子公司人事布局與持股股權調整，藉此讓子公司跟上集團轉型步伐。

鴻海 營收

延伸閱讀

郭台銘解質鴻海股票 市值266億

鴻海、華碩 辦線上尾牙

考量疫情 鴻海嘉年華23日線上舉行

鴻海淡出？遠傳接手？亞太電董座談300億虧損下一步

相關新聞

加速轉型！英特爾今年結構性大調薪 鎖定七大晶片廠吸才

全球晶片霸主英特爾，因應全球加速數位轉型 今年決定結構性大調薪， 並鎖定七大晶片及系統廠吸才，預料更將引爆新一波搶人才大...

英特爾鎖定7家公司挖人才 員工內推有24萬元獎金

英特爾除了自有晶片業務，也積極擴大晶圓代工版圖，因此需要更多徵才與留才優勢，該公司已宣布將啟動結構性調薪，將以現金與股票...

宏致驚傳員工5例確診 公司回應了

連接器廠宏致（3605）驚傳有5位員工染疫，該公司今（11）日表示，染疫員工所處的產線並非主要產線，對產能影響不大，預估...

日本真能透過台積設廠振興半導體產業嗎？

2021年10月14日，日本首相岸田文雄在記者會上表示，「台積電計畫在日本建立生產基地。這將增強日本半導體產出能力和自主性，並對經濟安全作出重大貢獻。同時我們將對此投資案提供一半以上的補助金額。」

元宇宙打破次元壁 陳信生：靠私鑰加密

元宇宙的最大價值在於打破國界、空間限制，成為一個開放且公開的概念所在。HTC 去中心化長陳信生在天下雜誌主辦的「疫後新秩序、永續競爭力」論壇中指出，人類花在虛擬世界上的時間與精力越來越多，網路上的資源已經成為「次世代年輕人的勞力士錶」...

信驊延攬英特爾大將謝承儒 擔任首位營運長

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）今（11）日宣布，延攬英特爾創新科技前總經理謝承儒，加入信驊當任首位營運長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。