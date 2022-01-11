疫情反撲...瑞磁新冠檢測訂單需求倍增 今年營運看好

精準檢測大廠ABC-KY（6598）今（11）日表示，新冠病毒Omicron變異株肆虐，全美平均單日新增病例爆增，同步帶動新冠檢測量能需求增溫，ABC-KY（瑞磁生技）美國客戶今年第一週的核酸檢測試劑用量，較去年12月平均一周增逾數十倍，不少客戶也陸續追加訂單，顯見這波疫情反撲不容小覷。

ABC-KY指出，未來無論是「新冠流感化」或「與病毒共存」，新冠檢測料將成為常態性需求，瑞磁去年全年營收已創下歷史新高，今年營收可望更勝去年。

ABC-KY去年第4季營收410萬美元（新台幣1.14億元），以美元計較上季成長94%，2021全年營收為1,160萬美元（新台幣3.25億元），年增15%，創下歷年新高。

ABC-KY表示，受惠腸炎多重檢測試劑（GPP）與上呼吸道多重檢測試劑（RPP）銷售成長快速，以及數位生物條碼與光學儀出貨量的大幅增加，不僅抵銷因疫苗接種覆蓋率提高致使新冠肺炎檢測試劑銷售減少，激勵第4季單季營收走高，更帶動全年營收同步攀上歷史高峰。

公司進一步指出，2021年是旗下授權業務大有嶄獲的一年。其中，中國珠海麗珠透過數位生物條碼多重檢測技術（BMB）開發的自體免疫檢測試劑產品，成功打入北京協和醫院供應鏈，並且在全中國大陸安裝逾60部的免疫分析儀器。

此外，全球竉物檢測大廠IDexx也順利完成貓狗血清檢測試劑的商品化，提前向ABC-KY採購下單。累計去年來自數位生物條碼與光學分析儀的營收挹注，分別較2020年大幅成長129%及186%。

展望今年，由於腸胃道、上呼吸道等常規性檢測需求持續看好，七合一新冠合併流感檢測試劑、25項真菌診斷套組二大新品將於第1季正式到位。去年底ABC-KY與Hardy Diagnostic完成簽署試劑與自動化儀器的非專屬經銷合約，預期今年將逐步展現雙方結盟的通路效益，再加上如今Omicron變異株造成的突破性感染，目前客戶拉貨的勢頭與產業氛圍接近2020年第3季新冠檢測暢旺期，有機會成為推升新冠檢測產品回復成長的新動能，公司對全年營運展望抱持樂觀。