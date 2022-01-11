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開春漲價第一槍 KVM大廠宏正調高終端售價5%至10%

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

開春漲價第一槍，全球資訊（IT）暨專業影音設備連接管理方案廠商宏正自動科技（6277）表示，因應全球原物料及運費持續上漲，宏正已於2022年1月1日調漲5%至10%產品價格，以確保維持產品毛利水準。

2020年底起，科技產業面臨零組件缺貨、漲價，加上船運及空運運價高漲，宏正2021年第1季就因為反應零組件成本等問題，調整售價來到5%至10%。

宏正以ATEN品牌行銷全球，且產品位屬遠端控制及專業影音的趨勢上，近年毛利率都維持在58%至60%左右的高水準，去年因零組件價格高漲，宏正也因為是品牌公司，因此可以掌握終端銷售價格，較容易將漲價成本轉移，去年前3季毛利率58.5%。

而過去宏正在全球KVM遠端多電腦切換器市占率約為25%至30%，高階KVM市占率則為12%至13%，宏正表示，去年因關鍵IC缺貨，全球通路搶貨，而台灣半導體等科技業積極擴展，因應智慧製造工廠遠端控制所趨，同時為積極搶攻高階OVER IP的KVM市占率宏正積極在關鍵IC現貨市場搶貨，更調一定人數的研發人員花了半年到一年的時間更改設計，以配合不同IC供應商，推升去年高階KVM年增率7%以上，未來三年將持續推升高階KVM貢獻營收比重及全球市占率。

宏正自動科技財務長暨發言人陳健南表示，2021年宏正持續面臨原物料短缺及上漲、運費上升以及運輸塞港等挑戰，但在公司穩健的經營策略下，仍舊繳出相當亮眼的成績單，尤其在智慧製造與產線應用的帶動下，高階產品比重持續上揚，並維持高毛利的水準。

展望2022年，宏正表示，依舊審慎樂觀，儘管疫情衝擊的不確定因素仍舊存在，宏正已定位未來成長著重於數位、資安、智能與聲音處理，並持續在聚焦的產業上站穩腳步，因應全球原物料及運費持續上漲，宏正已於2022年1月1日調漲5-10%產品價格，以確保維持產品毛利水準。

漲價 原物料 毛利率

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