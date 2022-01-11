加速轉型！英特爾今年結構性大調薪 鎖定七大晶片廠吸才

全球晶片霸主英特爾，因應全球加速數位轉型 今年決定結構性大調薪， 並鎖定七大晶片及系統廠吸才，預料更將引爆新一波搶人才大戰。

英特爾台灣區分公司總經理汪佳慧今日證實公司在去年底告知全球員工，公司今年將將透過現金和股票形式，進行結構加薪，由於是依個別績效及不同部門而有不同調整，她無法透露調薪幅度，但今年加薪金額應會超過20億美元，遠遠超出英特爾每年的標準加薪幅度。

此外，英特爾也透過內推，延攬優秀人才加入英特爾，只是除了過去成功推薦女性人才進入英特爾服務，該員工可獲16萬元的獎金；若成功推薦男性人才進入英特爾公司服務，該員工可獲得台幣8萬元的獎金。

今年更特別是鎖定7家友廠，透過員工推薦成功後，最高就可領到24萬元獎金，將付給獵才公司的費用省下、回饋給英特爾員工。

汪佳慧表示，英特爾全球大徵才當然也包括台灣，尤其是台灣負責供應鏈的新竹辦公司，今年對外招募人才，將比台灣辦公司多很多。

她強調，英特爾是一家涵蓋製程設計、製造、封裝、研發、行銷及系統整合廠商，有多元平台，內部也鼓勵員工可以跨平台歷練，列入個人的職場規劃。

她表示，英特爾的薪資結構，通常在業界平均水準之上，加上有很多元的歷練機會，她歡迎更多優秀人才，加入英特爾大家庭。

據了解，英特爾這次結構性大調薪，且內推獎金鎖定七大公司展開挖角行動，將是英特爾執行長基辛格接任執行長並啟動IDM2.0戰略計畫的一項重大薪資調整，凸顯英特爾在各領域都要搶回市占率的決心。

至次英特爾雖未公布七大公司的名稱，但業界推估主要是全球晶片大廠及系統廠，包括美商超微、輝達、臉書、微軟、谷歌和台積電等。

台積電則不對英特爾這項提高內推獎金大舉吸收菁英的行動，做任何評論。但業界認為，相關廠商也勢必提供相對應的措施，包括加薪及員工福利等，進行一連串留才行動，但也可以看出全球半導體因應數位轉型的大浪潮，在員工短缺下，都採取非常手段，展開搶人才行動。