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十銓與華碩強勢聯名 推出的DDR5電競記憶體與固態硬碟

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日宣布與華碩TUF Gaming Alliance聯名合作的T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5電競記憶體，與T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe4.0 M.2固態硬碟，並訂本月底全球上市。

十銓表示，首波開賣平台將以北美亞馬遜（Amazon）為領頭羊躍進國際， T-FORCE TUF Gaming Alliance聯名款系列產品將以電競特工風格及飆速頂尖效能，強強聯手颳起電競硬派新風暴。

T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5桌上型電競超頻記憶體是首款經ASUS TUF Gaming Alliance認證及嚴格測試之DDR5 RGB電競超頻記憶體，外型設計上採用隱形戰鬥機的意象優化整體外觀，且融合TUF Gaming Alliance獨特電競特工風格元素，搭配全幅式120°超廣角RGB炫彩發光並支援ASUS Aura Sync燈控軟體，讓玩家可隨心所欲變換燈效，打造獨特光彩奪目的RGB 系統。本產品首波開賣規格為5200MHz頻率及雙通道2x16GB的大容量，飆速魅力剽悍登場。

電競 記憶體

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