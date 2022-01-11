英特爾鎖定7家公司挖人才 員工內推有24萬元獎金

英特爾除了自有晶片業務，也積極擴大晶圓代工版圖，因此需要更多徵才與留才優勢，該公司已宣布將啟動結構性調薪，將以現金與股票形式為員工加薪超過20億美元。英特爾同時啟動搶人戰，指定7家業界公司的人才，只要由該公司員工內推成功，其員工將可獲新台幣24萬元獎金。

英特爾持續都有加薪，這次雖然沒有說明上述加薪的幅度，但仍表達超出該公司每年的標準加薪幅度。個別員工獲得的加薪幅度，將根據工作類別與績效等而有所不同。

另外，英特爾也透過員工推薦計畫（Employee Referral Program, ERP），希望獎勵與吸引業界好手。

英特爾指出，了解公司業務與文化的優秀員工，也有機會為組織帶來優秀的人才，該公司選定特定市場進行此最新計畫，若成功推薦來自業界7家指定公司的好手進入英特爾服務，該員工可獲得最高新台幣24萬元的獎金。

另外，若英特爾員工成功推薦女性人才進入公司服務，該員工可獲得新台幣16萬元的獎金；若成功推薦男性人才進入公司服務，也可獲得8萬元獎金。