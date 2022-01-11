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群創公益愛無限贈千本書 企業志工偏鄉陪讀送暖

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導
群創及群創教育基金會舉辦「公益愛無限」系列活動，為偏鄉弱勢兒童圓夢。圖／群創提供
群創及群創教育基金會舉辦「公益愛無限」系列活動，為偏鄉弱勢兒童圓夢。圖／群創提供

群創光電（3481）與群創教育基金會秉持企業關懷在地的理念，積極投入社會公益活動，2021年群創教育基金會舉辦「公益愛無限」系列活動，包括「聖誕送暖．禮物募集」、「捐本好書．閱亮偏鄉」、「企業志工．有力有愛」系列活動，將愛心放大延伸，邀請群創全體同仁響應，集眾人力量為偏鄉弱勢兒童圓夢。

群創教育基金會董事長王志超表示，群創與群創教育基金會由企業本身發起對社會公益的回饋。我們持續將公益愛無限活動擴大為全員參與，集結同仁愛心，從認養一份禮物、捐贈一本童書開始，實現在地關懷，幫助弱勢孩童能夠快樂學習與正向成長。群創將持續結合公司與全體同仁的力量，深耕在地公益關懷，發揮企業影響力，為台灣社會貢獻心力。

群創自2017起，連續五年舉辦聖誕送暖公益活動，共計送出7,000份的禮物給苗栗與台南地區的弱勢兒童。在2021年歲末年終，群創教育基金會與家扶中心攜手合作「聖誕送暖．禮物募集」，共同為苗栗與台南的弱勢孩童募集聖誕心願禮物，由1,200位孩童親手寫下的聖誕願望，短短幾天同仁就認領完畢，在聖誕前夕送達禮物一圓孩子的願望，心滿意足渡過聖誕節。

此外，群創教育基金會在公司內部發起「捐本好書．閱亮偏鄉」活動，為苗栗及台南偏鄉學校募集電子書閱讀器和二手書，鼓勵同仁有書捐書、有錢捐錢、有力出力，活動總共募集1,115本童書、62台全新電子閱讀器以及企業志工發揮大愛精神利用下班空檔協助整理書籍。

群創強調，我們不只希望延續一本好書的價值，更期待透過閱讀帶領偏鄉孩子看見更寬廣的世界。在2021年年底基金會召集30位群創企業志工前往台南吉貝耍國小、七股國小陪伴孩子說故事、玩遊戲，付出一點時間，帶給偏鄉學童成長的養分。

群創 偏鄉學校

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