中磊5G毫米波小型基地台 通過NCC認證

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（11）日宣布5G企業級毫米波（mmWave）小型基地台通過NCC認證，此為繼2020年通過美國FCC認證後再傳捷報，為台廠首台通過國家通訊傳播委員會（NCC）「行動通信基地臺射頻設備」認證。

中磊領先同業，繼取得美國FCC 認證，成功打進國際市場後，再率先取得 NCC 認證，為台灣電信服務業 5G升級貢獻心力。中磊5G企業級毫米波小型基地台具大頻寬、靈活的波束賦形（Beamforming）功能及低延遲等優勢，大幅優化室內5G訊號覆蓋、擴增資料傳輸容量，於高密度環境實現低延遲及無縫行動通訊之效能，大有利於推動工業4.0、AR/VR、雲端遊戲等產業發展。

中磊5G企業級毫米波小型基地台採用28GHz毫米波頻段之5G技術，透過4個載波單元（Component Carrier），每個載波單元最大頻寬達100MHz，下行傳輸速率每秒可達千兆位元以上，上行速率亦可達到百兆位元以上，充分優化資料傳輸效能，達到頻譜使用率最佳化；再加上低於15毫秒的超低延遲，非常適合企業專網的升級使用。中磊mmWave小型基地台隨插即用（Plug and Play），且安裝方式簡易快速，採壁掛或吸頂式安裝。網路運營商可使用既有之4G設備建構5G基礎建設，提供高速效能，不僅節省大幅成本，未來更可平順移轉至獨立式5G網路。

世界行動通訊大會（GSMA）預估，2020-2034年5G毫米波頻譜釋出可望為全球GDP挹注5650億美元的營收。中磊為小型基地台世界領導廠，累計全球小型基地台出貨已逾數百萬套，並獲國內多家電信營運商採用。中磊電子技術長林斌表示，中磊投注大量研發資源，累積逾10年之小型基地台研發及佈署經驗，此次通過NCC行動寬頻設備認證，展現中磊於Small Cell產品之領先地位。