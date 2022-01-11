衝刺能源轉型 沈榮津：企業生存關鍵

行政院副院長沈榮津今(11)日指出，自從再生能源提倡組織RE 100成立後，已有蘋果、谷歌等大咖加入，而台廠在供應鏈扮演吃重角色，未來勢必要配合國際供應鏈相關規定，產業界全力發展綠能已經不是成本問題，而是生存問題，若企業想在市場立足，就必須下足功夫發展綠能，政府也會積極協助業界，全力推升太陽能光電的裝置容量。

中華民國太陽光電產業永續發展協會(TPiSA)今日上午舉行會員大會暨理監事聯席會議，沈榮津受邀出席致詞。他指出，核四公投案結果已充分表達出大家的意願以及立場，未來台灣能源轉型已勢在必行，這不僅呼應世界潮流，也是提升國家競爭力的國家關鍵政策，其中太陽光電是能源轉型的核心樞紐，目標2025年裝置容量要到20GW。

沈榮津表示，政府目前已宣示2050年淨零轉型的目標，環保署也正推動溫室氣體減量及管理法的修法工作，未來相關法案將納入2050淨零排放目標，法規正在與時俱進；而產業界中，晶圓代工龍頭台積電也承諾2050年底100%使用再生能源電源為目標。

沈榮津預估，化石能源與核能在2050年淨零排放前，都只是過渡時期的能源，未來至少會有九成發電來自再生能源，而台灣目前來說，將以太陽光電和風力發電等綠電為主軸。

談到綠電，沈榮津指出，綠電是台灣產業能否在國際供應鏈中扮演重要角色的必要條件，台灣廠商與國際大廠接軌成為供應鏈的一份子，生產過程中是否採用綠電，將決定是否成為綠色供應鏈角色。

據悉，目前總統蔡英文已責成行政院成立專案小組。沈榮津指出，政府可協助廠商開發，廠商若有困難，隨時提出來，同時，目前政府也已建立行政流程作業模式，讓廠商有1年時間可施作，期盼提高廠商太陽光電裝置容量建置的效率，達到2025年裝置容量20GW的目標。