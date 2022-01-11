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十銓科技與華碩聯名 推DDR5電競記憶體與M.2固態硬碟

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

十銓科技（4967）於今（11）日宣佈與華碩（2357）TUF Gaming Alliance聯名合作的T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5電競記憶體與T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe4.0 M.2固態硬碟將於本月底全球上市，首波開賣平台將以北美Amazon領頭躍進國際， T-FORCE TUF Gaming Alliance聯名款系列產品將以電競特工風格及飆速效能，強強聯手刮起電競硬派新風暴。

T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5桌上型電腦記憶體是首款經ASUS TUF Gaming Alliance認證及嚴格測試之DDR5 RGB電競超頻記憶體，外型設計上採用隱形戰鬥機的意象優化整體外觀，且融合TUF Gaming Alliance獨特電競特工風格元素，搭配全幅式120°超廣角RGB炫彩發光並支援ASUS Aura Sync燈控軟體，打造獨特光彩奪目的RGB系統。本產品開賣規格為5200MHz時脈及雙通道2x16GB的大容量，飆速魅力剽悍登場。

T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe4.0 M.2固態硬碟是首款在ASUS TUF Gaming Alliance聯盟中率先推出的M.2 PCIe4.0 固態硬碟，搭載強化版特殊鋁鰭散熱片，特殊導流設計能有效降溫48%，相比於其他固態硬碟更能推遲因高溫而導致掉速的問題，提供更穩定的讀寫效能，讀寫速度高達5,000/4,400 MB/s，並支援PCIe Gen4x4規格及NVMe標準，其優異的性能絕對是電競特工優質選擇，且外觀設計上融入TUF Gaming獨特軍規元素，將徹底展現硬派電競魂。

固態硬碟 電競

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