中華電MOD、Hami Video 2021年廣告成長一倍

中華電信（2412）表示，去年搭配奧運轉播，積極創造多元廣告，一掃各行各業受疫情籠罩的低迷氣氛，帶動中華電信MOD、Hami Video影視平台2021全年廣告營收較去年成長超過一倍。

中華電信表示，2022年也是運動大年，Hami Video將轉播北京冬奧、杭州亞運、及卡達世足賽，希望邀請業界夥伴合力再創全民瘋運動熱潮。

動腦雜誌與台灣廣告主協會10日晚間於世貿國際會館舉辦「2021行銷傳播傑出貢獻獎」頒獎典禮，中華電信以「Hami Video」榮獲年度傑出OTT服務公司金獎。

「2021行銷傳播傑出貢獻獎」已連續舉辦十七年，中華電信表示，榮獲「年度傑出OTT服務公司」殊榮，證明Hami Video在台灣OTT市場領先地位。

中華電信表示，Hami Video在2021年轉播東京奧運，在史上最強中華隊的亮眼表現下，締造奧運期間「觀看人數突破730萬」、「日活躍用戶數最高達212萬」、「全站總瀏覽量破2.7億次」等台灣OTT平台前所未有之輝煌紀錄，並首度以4K超高畫質與VR模式直播奧運盛會。

此外，中華電信表示，與域動行銷合作奧運轉播線上廣告銷售，以創新多元廣告曝光版位，運用AI大數據精準廣告投放能力靈活對準目標受眾，依不同競賽項目、對戰組合、觀賽亮點投遞最貼切的廣告內容，讓各廣告主可依不同需求，將自己的「品牌跟奧運賽事」有效結合，提升品牌知名度與認同感，一掃各行各業受疫情籠罩的低迷氣氛，帶動中華電信MOD/Hami Video影視平台2021全年廣告營收較去年成長超過一倍。

中華電信表示，2022年也是運動大年，Hami Video將轉播北京冬奧、杭州亞運、及卡達世足賽，希望邀請業界夥伴合力再創全民瘋運動熱潮。