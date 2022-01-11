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全球首款！群聯推SDA SVP驗證SD Express方案

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

隨著錄影的畫質愈來愈高，使用者對於可移除式的儲存裝置 （Removable Storage Devices） 的要求除了容量愈來愈大以外，介面的傳輸速度需求也持續的上升。也因此，SD卡協會 （SD Association） 於日前正式推出SVP驗證計畫，而群聯（8299）的SD Express儲存方案也成為全球第一家通過SVP驗證的產品。

比較熟悉SD Card產品的消費者也許知道，SD Logo標示的速度，一般皆以「最低寫入速度」保證來宣稱，原因是一般主機系統對於可移除式儲存裝置的讀取速度的要求並不高，只需要能大致上預讀、確認照片、或影片檔資料正確即可，其餘更精密複雜的編輯或修改，都會移到PC電腦端去執行。然而，進入高速移動儲存世代後，很可能因為高速傳輸所衍生的系統相容性問題，導致糟糕的使用者體驗，例如SD卡運作降速，或是認卡失敗等問題，因此，SD卡協會於2021年底正式推出SVP計畫 （SD Express／UHS-II Verification Program），成為主導主機系統端與SD記憶卡廠商端相容性驗證的公證單位，對產品生態系的發展將有著正向的幫助。

聯電子執行長潘健成表示，群聯是SD協會的董事，且長期協助SD協會在全球推廣最新SD規格與技術。SD協會選在高速移動儲存裝置趨勢起飛之際，推出SVP認證計畫，不僅將有助於降低系統整合廠商以及SD記憶卡設計廠商之間的相容性問題，更將推動SD卡最新規格的普及。群聯電子身為全球最主要的SD卡控制晶片供應商，將不遺餘力的支持SD協會的SVP認證機制，並攜手群聯的全球品牌客戶夥伴，推出最新且符合SVP認證的SD Express儲存方案。

群聯 聯電 記憶卡

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