信驊延攬英特爾大將謝承儒 擔任首位營運長

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）今（11）日宣布，延攬英特爾創新科技前總經理謝承儒，加入信驊當任首位營運長，借重謝承儒在半導體產業及晶圓製造服務領域深厚經驗，強化信驊供應鏈管理外，也將助攻非BMC業務，包括視訊軟體方案等，力拚BMC和非BMC業務達到80%／20%的營收比重目標。

信驊董事長林鴻明表示，信驊到今年成立18年，與英特爾持續有合作關係，業績一直很不錯，現在邁入下一階段將會有更多的挑戰，再加上2021年有很多供應鏈議題，因此引進更多國際性人才，讓客戶有更好信心，協助信驊在供給上有更好品質。

據悉，謝承儒過去在IC設計領域以及半導體上下游產業有近30年經驗，其工作經歷可說是跟著半導體發展一同成長，並於多家企業擔任全球營運、採購、研發以及業務等全方位高階管理職務，不僅業界資歷完整，亦對於供應商關係與各大半導體處理器（CPU）品牌極為熟稔。

自2015年加入美商英特爾（Intel），並升任英特爾創新科技總經理，謝承儒先生以其顯著的業界資歷負責英特爾（Intel）大中華區晶圓代工和委外封測業務之管理、營運、採購重任，相當傑出優異，是難能可貴的國際級專業經理人，而藉由其對半導體產業供應鏈之高度掌握，將來對於信驊科技在產能挑戰上定能有所助益。

謝承儒畢業於美國南加州大學電機工程學碩士，加入信驊科技之前，於2015年加入美商英特爾（Intel），2018年至2021年擔任英特爾創新科技總經理；2010年至2015年擔任德商領特（Lantiq）台灣分公司副總經理；2001年至2009年擔任智原科技協理，可說是在半導體領域及晶片研發製造相關經歷完整豐富。