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台灣大寬頻網路門市申辦光纖上網 享好禮再送momo幣
台灣大寬頻推出網路門市新年好康活動，即日起至2月28日止，新申辦120M（含）以上光纖上網2年方案，最低月付699元，即可享好禮三選一，包含Uniigym體感健身課程一年、MABOW TV瑪帛電視電話服務3個月、或免費使用Mesh子機，再加碼送momo幣最高1,800元紅包。
優惠期間內，新申辦120M光纖上網Disney++專案，每月只要859元，就能與親朋好友暢看Disney+ 24個月，還加碼再送momo幣最高1,800元，以及限量獨家迪士尼大禮包，更能免費升級搭載Android TV且支援4K高畫質影像的A1 Box及藍牙聲控遙控器，在家以媲美劇院般的高品質觀影體驗，盡情觀賞Disney+的迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star六大品牌熱門影劇和節目。
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