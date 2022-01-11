台灣大寬頻網路門市申辦光纖上網 享好禮再送momo幣

2021年10月14日，日本首相岸田文雄在記者會上表示，「台積電計畫在日本建立生產基地。這將增強日本半導體產出能力和自主性，並對經濟安全作出重大貢獻。同時我們將對此投資案提供一半以上的補助金額。」

2022-01-11 15:29