疫情推動 2021年成家用寬頻成長爆發年

新冠肺炎疫情襲捲全球，企業與學校啟動在家上班上課，同步帶動居家上網需求爆增、引發家用固網申辦熱潮。根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計截至2021年11月底，全台固網用戶數突破623萬大關，較去年同期激增31萬用戶，成長用戶數為近年少見。

台灣電信龍頭中華電信（2412）持續推動寬頻用戶提升傳輸速度，截至2021年12月底止，光世代寬頻用戶數為368.7萬戶，其中100Mbps以上客戶達199.6萬戶，300Mbps以上客戶達63.7萬戶，較2020年12月底的43.8萬戶，淨增加近20萬戶

此外，有線電視產業近期也積極搶進寬頻市場，2021年，全台前三季的家用寬頻新申辦數就遠勝2020全年，其中有線電視寬頻用戶已超過200萬大關，強勢瓜分固網寬頻市場。2020年在全台前11月淨增31萬寬頻用戶中，就拿下超過22萬新用戶，占新增數七成以上，為歷史新高。

中嘉表示，中嘉2021年在有線電視寬頻業務的年營收、用戶數、新用戶ARPU等三大營運指標，年增皆繳出10%以上的亮眼成績，尤其在寬頻用戶數成長部份，更以連續二年達雙位數，傲視同業。

中嘉認為，新冠肺炎催化全球數位轉型，不僅產業運作模式改變，也推動消費者「個人數位轉型」。大眾工作與購物方式被迫轉至線上，原本家中網路用途僅是偏用於閒暇上網、追劇或是手遊的娛樂性質，亦隨疫情警戒升級，而延伸到滿足視訊會議、線上活動的重工作生產力性質。

中嘉表示，消費者對網路品質的要求也從低速率或手機上網即可負荷的「輕量級」，轉而提升到重連線品質與速度的「重量級」需求。因應此生活型態的巨大轉變，家用寬頻擁有的連線穩、速度快優勢，也重新被消費者看到，並於去年第二季起，引爆一波申辦熱潮。

中嘉寬頻表示，2021年加上疫情助攻，全年營收成長率突破雙位數，分析其成長動能除了來自於寬頻業務的用戶數增加外；另受惠於超高速寬頻上網與多樣化的資費方案大受市場歡迎，提升消費者申辦意願，拉抬新用戶貢獻度較去年大幅提升超過10%，以亮眼數據傲視群雄。