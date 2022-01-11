快訊

聯醫護理師染疫傳男友？黃珊珊：男CT值反而高 途徑要研究

桃園新增9本土足跡曝光 華勛市場、自助餐、早餐店入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣大力推e帳單 百萬好禮鼓勵用戶減碳愛地球

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣大哥大（3045）鼓勵用戶申辦e帳單、響應環保，特別推出歷年來最大手筆的百萬豪禮大放送活動，用戶只要在2月28日前申請並持續使用e帳單，即符合抽獎資格，有機會獨得頭獎momo紅利金10萬元，另外還有iPhone 13 Pro、AirPods Pro耳機、三星旗艦機Galaxy Z Fold3、ZFlip3，以及7-11購物金等多項豐富好禮，總計超過1萬個中獎名額，鼓勵廣大用戶一起減碳愛地球。

申辦e帳單除了可以節能減碳，用戶更能隨時線上查帳及繳費，特別在疫情期間能有效降低接觸風險。2021年台灣大帳單無紙化比例已突破8成，年省1.83億張A4紙，減少669噸碳排放量，相當於近2座大安森林公園整年的碳吸收量。用戶透過台灣大門市、官網、客服APP、客服188專線等，即可申請加入e帳單行列。

台灣大哥大 減碳

延伸閱讀

中華電 去年EPS 4.61元

2050淨零評估未納公民參與 路徑圖端出恐「一片譁然」

momo建功！台灣大去年營收成長17% 稱冠三雄

台灣大宣布生一胎給6萬 6歲以內1年發1萬育兒津貼

相關新聞

日本真能透過台積設廠振興半導體產業嗎？

2021年10月14日，日本首相岸田文雄在記者會上表示，「台積電計畫在日本建立生產基地。這將增強日本半導體產出能力和自主性，並對經濟安全作出重大貢獻。同時我們將對此投資案提供一半以上的補助金額。」

信驊延攬英特爾大將謝承儒 擔任首位營運長

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）今（11）日宣布，延攬英特爾創新科技前總經理謝承儒，加入信驊當任首位營運長...

台灣大寬頻網路門市申辦光纖上網 享好禮再送momo幣

台灣大寬頻推出網路門市新年好康活動，即日起至2月28日止，新申辦120M（含）以上光纖上網2年方案，最低月付699元，即...

疫情推動 2021年成家用寬頻成長爆發年

新冠肺炎疫情襲捲全球，企業與學校啟動在家上班上課，同步帶動居家上網需求爆增、引發家用固網申辦熱潮。根據國家通訊傳播委員會...

台灣大力推e帳單 百萬好禮鼓勵用戶減碳愛地球

台灣大哥大（3045）鼓勵用戶申辦e帳單、響應環保，特別推出歷年來最大手筆的百萬豪禮大放送活動，用戶只要在2月28日前申...

臺慶科接單旺 市場估首季將重返去年旺季水準

被動元件電感大廠臺慶科（3357）去年第四季因客戶年終盤點、再加上產業淡季，單季營運降溫，不過，該公司在今年接單旺盛，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。