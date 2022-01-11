台灣大力推e帳單 百萬好禮鼓勵用戶減碳愛地球

台灣大哥大（3045）鼓勵用戶申辦e帳單、響應環保，特別推出歷年來最大手筆的百萬豪禮大放送活動，用戶只要在2月28日前申請並持續使用e帳單，即符合抽獎資格，有機會獨得頭獎momo紅利金10萬元，另外還有iPhone 13 Pro、AirPods Pro耳機、三星旗艦機Galaxy Z Fold3、ZFlip3，以及7-11購物金等多項豐富好禮，總計超過1萬個中獎名額，鼓勵廣大用戶一起減碳愛地球。

申辦e帳單除了可以節能減碳，用戶更能隨時線上查帳及繳費，特別在疫情期間能有效降低接觸風險。2021年台灣大帳單無紙化比例已突破8成，年省1.83億張A4紙，減少669噸碳排放量，相當於近2座大安森林公園整年的碳吸收量。用戶透過台灣大門市、官網、客服APP、客服188專線等，即可申請加入e帳單行列。