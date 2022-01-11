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臺慶科接單旺 市場估首季將重返去年旺季水準

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

被動元件電感大廠臺慶科（3357）去年第四季因客戶年終盤點、再加上產業淡季，單季營運降溫，不過，該公司在今年接單旺盛，且去年也積極擴充新產能下，市場預估，該公司今年第一季營收可望重返去年第三季的旺季水準，全年營運持續樂觀。

臺慶科去年第四季營收為15.12億元，較前一季下滑10.75%，年成率仍有25.18%，單季營收降溫，主要由於該公司客戶年終進行盤點，再加上被動元件進入產業淡季所致，臺慶科去年全年營收仍以61.65億元，年成長率達37.68%，全年營收創下歷史新高。

市場法人表示，臺慶科車用共模濾波器技術僅次於日廠，且該公司的主要產品之一的網路變壓器市場採用率提升：臺慶科成長三大重點產品，包括車用共模濾波器、小型化大電流磁珠、新型網路變壓器，亮點產品包括韓系TV大廠QLED Molding Choke、DDR5 Molding Choke、Starlink 地面收發站/PS5/Xbox大電流磁珠，今年出貨展望相當正向。

市場法人指出，臺䅸慶科客戶端表示網通所缺的IC在近期已經有明確掌握度，公司樂觀看待今年第一季的營收表現，預期單月營收將重返去年第三季的旺季水準，且市場法人預估，今年上半年的單月營收，有機會突破目前滿載營收5.7億元，營運可望表現優於同業。

營收 被動元件

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