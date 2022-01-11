回應工會抗議 中華電：為永續經營 組織轉型不得不行

中華電信（2412）工會今天在交通部的呼籲與訴求，督促中華電信公司組織調整落實協商，不應限制調薪幅度上限，調薪未達標。

對此，中華電信表示，公司深刻瞭解，員工是企業經營的原動力，也是公司最重要的資產，公司一向重視並照顧員工的一切福祉。惟公司執行各項管理政策時亦須審慎評估，除了對客戶、股東及員工皆負有社會責任外，亦需以企業永續經營為目標，才能持續保有競爭力。公司會持續與工會溝通、凝聚共識，共創未來榮景。

中華電信日前宣布，繼第一階段企客單位整併為企業客戶分公司後，2022年1月1日起，公司完成第二階段涵蓋個家、企客、國際三個事業群及網路、數據、研究院三個技術群的組織轉型。

中華電信表示，為了讓員工瞭解轉型的目的與必要性，公司自2020年起即進行各層級員工溝通說明會，兩年來對員工及工會辦理超過300場說明會，並於2021年6月啟動轉型溝通網站，員工可透過網站提出意見，並獲得相關單位的回應。

2021年台灣面臨嚴峻的疫情衝擊，中華電信表示，在經營團隊與員工共同打拼下，仍創造公司亮麗營收，公司給予員工高度肯定與讚許，並於2021年10月向全體員工承諾加薪，緊接著於12月宣布2022年將進行員工調薪及發放一次性獎勵金。中華電信指出，不同行業別或有不同的產業條件，加薪幅度不一，但公司秉持愛護員工與永續經營的原則，2022年調薪的範圍及幅度均比往年更大。

此外，中華電信表示，為了提供年輕員工更友善的職場環境，讓撫育幼兒的同仁能兼顧家庭、安於工作，中華電信於2021年新增多項優於政府法令之育兒福利，除了延續兩年育嬰留職停薪的政策，更首創台灣先例，讓撫育3歲以下幼兒之員工得視需要申請每工作日減少工作時間1小時，薪資照給且不影響全勤、考績。

中華電信指出，公司預定於2022年8月在六都設置9處「職場互助式教保服務中心」，收托2歲至未滿6歲員工子女及孫子女，進一步實踐照顧員工的承諾。

針對工會有關勞退提撥率的相關訴求，中華電信說明，公司各類人員退休金提撥與給付均依法辦理，符合法規規定及市場水準。

此外，為協助員工建立退休保障，中華電信表示，自95年4月起開辦「員工持股信託」，每月依員工提存金額相對提撥30%獎勵金，鼓勵員工以定時定額方式長期投資，深獲員工肯定與支持。