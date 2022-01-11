夢幻企業薪資不是最重要 金融業半導體最在乎這件事

年後職潮來了，想換工作，怎麼挑公司？104玩數據公布企業經理人和HR對夢幻企業的五大特質，66.2%經理人推崇「願與員工共享獲利」居冠；若依年紀，40歲以下的經理人最在乎「能生活與工作平衡」，40歲以上青睞「願與員工共享獲利」，呈現世代差異。不同產業在乎的事情也不同，七成產業都在意獲利共享，但產業薪資福利已位於前段班的金融業、半導體業、生技醫療業，更在乎「生活與工作平衡」。

長榮海運日前傳出40個月年終，科技大廠上銀、聯發科以及公股銀行等企業陸續有感調薪，讓眾多網友稱羨直呼「好想離職」！「轉職該選擇薪資福利，還是擁有更多學習成長機會？」104玩數據問卷調查609名企業經理人、及1066名企業人資，找出夢幻企業的五大特質、及離職五大徵兆。

104玩數據調查，夢幻企業五大特質，66.2%受訪者最青睞「願和員工共享獲利」居冠，排行第二名為「生活與工作平衡」（60.6%）、第三名為「公司開放、充分授權」（51.9%）。依年齡呈現世代差異，40歲以下經理人最在乎「生活與工作平衡」，40歲以上為「願和員工共享獲利」，青壯年經理人看中工作之外的生活品質，中高齡經理人經濟壓力較大、更在乎薪資。

探究各產業經理人和HR對企業夢幻特質的差異，11個產業中，9個產業的受訪者最在乎「願和員工共享獲利」，其中，以流通零售業72.5%比例最高，疫情宅經濟爆發，經理人和HR看到企業獲利增加更期盼共享獲利獲得更好的薪酬。金融業、半導體業、生技醫療業因產業薪資福利已位於前段班，更在乎「生活與工作平衡」。

104人力銀行統計，1月工作數約90萬個創歷史新高，年度最大轉職潮來臨，哪些是上班族離職徵兆？104玩數據調查，52%的企業人資觀察，「覺得薪水比別人低，被虧待」最讓上班族想逃離原工作，排行第二名為「一想到主管就滿肚子火」（31%），排行第三為「每天都不想踏進辦公室」（29.5%）。各年齡層中，排序第二出現變動，30歲以下青壯年「覺得工作無聊、沒挑戰」想離職，41歲以上中高齡「一想到主管就滿肚子火」離職，青壯年較在乎工作是否有趣有挑戰，中高齡重視職場人際相處，尤其是與主管的互動。