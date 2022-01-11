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台指期開盤下跌60點 台積期貨開盤下跌3元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
日本媒體報導，日本政府正在規劃補助半導體產業的條件。台積電已宣布將赴日本設廠投資。 路透
日本媒體報導，日本政府正在規劃補助半導體產業的條件。台積電已宣布將赴日本設廠投資。 路透

台指期近月合約今(11)日開盤下跌60點，開盤指數18,200點；台積電期貨近月合約開盤上漲下跌3元，開盤價644元。

周一(10日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌162.79點、跌幅0.45%，那斯達克指數上漲0.05%，標準500指數下跌0.14%，費半指數上漲0.24%。

第一金投顧表示，周末以來，華爾街投行接連將聯準會首次升息時間點的預估提前至3月，並將開始縮表的時間點預估提前至第3季，且部分投行認為聯準會全年將升息四碼；受到貨幣緊縮預期的影響，昨日美股早盤重挫，S&P500最多下跌逾2%，那斯達克指數最多下跌逾2.5%；不過，午盤過後低接買盤進場，科技股收復跌幅甚至收漲。

統一期貨說，周一加權指數開低走高上漲69.62點，收在18,239.38點，漲幅0.38%，期現貨轉為正價差18.62點，顯示市場氣氛轉為樂觀。

外資周一現貨賣超52.75億，期貨淨空單減少1,178口至25,431口，十大交易人與特定法人合計買進322口。週選支撐與壓力區落在18,000至18,500點，P/C Ratio升至1，整體籌碼中性看待。

三大法人周一集中市場合計賣超80.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超52.7億元，投信賣超3.1億元，自營商（自行買賣）賣超12.8億元，自營商（避險）賣超12.1億元。

期貨 外資

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