iPhone出貨量提升 台積電、鴻海等營收受惠可期

供應鏈市況出現轉佳跡象，帶動iPhone出貨表現，未來在新產品釋出後，有望進一步挹注iPhone供應鏈營運成績，法人指出，iPhone出貨量自去年第4季起有所改善，樂觀看待台積電、鴻海等受惠可期。

觀察蘋果供應鏈2021年12月營收表現，蘋概三王中，台積電、鴻海皆繳佳績，大立光則相較溫和。

台積電去年12 月、第4季、全年營收同步寫下新高紀錄；鴻海去年12月營收是同期第三高，去年全年營收寫新猷；大立光去年12月營收為11個月來高點，但全年營收年減16%，為七年來新低。

其餘蘋果供應鏈去年12月營收及全年營收多為成長態勢，以去年全年營收年成長幅度來看，國巨、台光電、南亞科、景碩、良維等皆有逾兩成的表現，尤為出眾。

展望蘋果手機市況後市，摩根士丹利分析，電源管理晶片、相機模組等零件短缺問題正在緩解，iPhone手機從下單到交貨的時間在去年12月下旬起已縮短至正常水準，顯示iPhone產量優於預期。

瑞銀證券表示，因供應鏈市況轉佳，去年第4季訂單將會在本季陸續出貨，再來，其產品定價策略有助其擴大市占，未來並有新機上市可望進一步拉動買氣，因此預估iPhone首季出貨量可望年增15%，有利蘋果相關供應鏈。

野村認為，鴻海將是iPhone 14、Pro和Pro Max的主要代工廠，和碩則是新款6.7吋iPhone 14 Max的主要生產商。此外，預期鴻海和和碩將共享本季iPhone SE3分額。以台系蘋果供應鏈來看，野村看好鴻海、台郡、玉晶光、穩懋可望受惠。

花旗指出，隨越南經濟脫離疫情的影響，相機模組供應受阻的情況將逐漸消弭，蘋果供應鏈營收將能轉佳。花旗進一步表示，蘋果將在2022下半年將新款iPhone鏡頭規格升級，主鏡頭來到4,800萬畫素，前鏡頭規格則升級至6P，有利大立光。