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中租控股攜手宏碁共同投資華城電能 布局電動車市場

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

中租控股（5871）今天（10日）宣布旗下中租能源將與宏碁（2353）共同投資電力設備大廠華城電機（1519）旗下專營電動車充電事業的華城電能科技，三方將攜手合作充電站與儲能事業，布局電動車市場。

不過，中租能源具體投資資金多少、投資後對華城電能的持股比如何，中租控股高層主管表示，因為簽署保密協定，因此不能對外揭露，但中租能源做為華城電能的策略投資人，期許日後在電動車與綠能領域能更廣泛布局。

中租控股表示，投資華城電能，著眼於其軟硬體、儲能設備的豐富經驗，且結合宏碁精研智慧交通技術，中租從節能設備的融資租賃出發，走入太陽能電廠建置維運的創能，延伸至儲能，跨入電動車市場，更進一步串連整體綠能產業價值鍵。

生產變壓器、開關及配電盤等重電設備的華城電機，近年積極發展能源與離岸風電相關電力設備，於2020年設立自有品牌「EVALUE」，投入電動車充電站；2021年中，並將電動車充電營運事業分割，成立華城電能，提供完整的電動車充電價值鏈整合服務。

華城電機執行長許逸晟表示，華城電能是目前全台唯一提供一站式服務的充電營運商，此次引進策略性投資人，目的是為了加速提供更優質的充電營運服務，並計畫於2022年底，建置超過30座 DC（直流）快充站，以及500座AC（交流）充電樁，目標成為全台最大充電營運商。

宏碁長期發展智慧城市解決方案並延伸至電動車充電樁領域，旗下子公司宏碁智通布建之智慧停車柱，也陸續整合電動車充電設備，帶給民眾更便利的體驗。宏碁集團希望透過華城電能在電動車產業的專業技術含量，能在全球電動車充電領域取得先機。

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