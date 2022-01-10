群聯尾牙抽獎超狂 首獎百萬現金、安慰獎也有5萬元

科技大廠尾牙上的獎金，向來備受關注，有網友透露，記憶體控制晶片大廠群聯（8299）尾牙相當狂，現金首獎100萬元1名、60萬元5名、30萬元則有10名，另外，群聯去年全年營收創歷史新高，執行長潘健成為感謝員工，甚至加碼安慰獎，三輪哈哈獎（普獎）都沒抽中，也可領最少5萬元現金，合計獎金甚至高於前年的兩億元。

潘健成先前就預告，去年公司獲利不錯，獎金提撥很多，年終員工應該可以過個好年，且尾牙現場獎金將會創新高；群聯去年全年營收625.57億元，年增28.99%，創歷史新高。

潘健成說到做到，日前舉行的尾牙抽獎，豪撒逾2億元；有群聯員工在網路上分享8日尾牙盛況，現金抽獎狂到不行，100萬元首獎1名、60萬元5名、30萬元10名，若三輪哈哈獎（普獎）都沒抽中，最少也可領5萬元現金。

群聯表示，今年的尾牙抽獎分三波進行，第一輪基本獎8299元，與股號相同的金額；第二輪是年資滿一年以上可以參加抽獎，沒抽中的基本現金獎16888元；第三輪是滿2年以上直接送出2萬5000元。

另外，群聯今年尾牙以「快閃存富」為主題，在賀年的對聯中，暗藏以「群聯」為詞的對聯，呼應虎年，以「福虎生群躍起，祥龍招運聯邀翔」，意喻公司要在虎年再締造營收及獲利新高。

展望今年，潘健成表示，為避免重蹈2021年資源不足等問題，已加緊籌備資源，蓄勢待發，並透過不斷強化研發投資，迎接來年持續成長的NAND儲存需求。

法人看好群聯近年來持續擺脫以消費性產品為營收主要來源的刻板印象，並持續強化電競、工控及車用等產品線出貨動能，且目前已經成功搶下記憶體大廠的車用訂單，可望在2022年展現效益，預期群聯2022年營運可持續衝高。