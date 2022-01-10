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炎洲獲准進駐中科虎尾園區 投資8.6億元設廠

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

科技部科學園區審議會今（10）日審核通過，炎洲（4306）進駐中科虎尾園區投資8.6億元設廠案，新廠將研發生產感光性材料、顯影劑、清洗劑、矽烷類電子級材料及循環經濟等電子級化學品產品與技術。

中科管理局表示，上述產品主要應用於IC、面板及封裝等產業製程，可望進一步帶動中台灣形成高科技產業聚落。炎洲自結2021年12月合併營收14.27億元，月減4.9%、年增0.9%；累計全年合併營收171.92億元、年增22.8%。

炎洲強調，集團致力於研發符合半導體製程所需的高精度高品質產品，提供國內半導體高階製程使用。

另外，此案產品也將持續投入製程廢液回收再利用技術提升，符合循環經濟趨勢，結合集團開發與市場整合，以中科虎尾園區為第二基地，持續擴充產能並發展自有品牌，提供半導體產業更優質的產品及服務。

半導體 中科 營收 科技部

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