炎洲獲准進駐中科虎尾園區 投資8.6億元設廠
科技部科學園區審議會今（10）日審核通過，炎洲（4306）進駐中科虎尾園區投資8.6億元設廠案，新廠將研發生產感光性材料、顯影劑、清洗劑、矽烷類電子級材料及循環經濟等電子級化學品產品與技術。
中科管理局表示，上述產品主要應用於IC、面板及封裝等產業製程，可望進一步帶動中台灣形成高科技產業聚落。炎洲自結2021年12月合併營收14.27億元，月減4.9%、年增0.9%；累計全年合併營收171.92億元、年增22.8%。
炎洲強調，集團致力於研發符合半導體製程所需的高精度高品質產品，提供國內半導體高階製程使用。
另外，此案產品也將持續投入製程廢液回收再利用技術提升，符合循環經濟趨勢，結合集團開發與市場整合，以中科虎尾園區為第二基地，持續擴充產能並發展自有品牌，提供半導體產業更優質的產品及服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言