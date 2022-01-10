華邦電持續深耕ESG 響應國際永續倡議

氣候變遷儼然已成為重大的國際議題，面對日益增加的各種複雜風險，記憶體大廠華邦電（2344）表示，公司秉持「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」之企業永續理念，持續耕耘環境、社會與治理(ESG) 等面向的責任與資產。

此外，華邦電也於2021年導入氣候變遷相關財務揭露(TCFD) 框架，作為更準確評估氣候相關之風險與機會的基礎，提升華邦營運韌性及前瞻性，並響應「SEMI半導體產業ESG永續倡議」行動，期望藉由產業、官方、以及學研等單位聯合全力推動，為我們的環境貢獻心力。

華邦電表示，綠色永續已是台灣企業持續國際競爭力的重要議題，減碳轉型刻不容緩，華邦電子將持續發展可量化的績效與管理推動，為最終的產品或服務創造永續的競爭力。

華邦電強調，公司在環境、社會與治理(ESG)面向發展與實踐的努力成果也備受第三方認證機構肯定，2021年曾榮獲由台灣永續能源研究基金會主辦的《2021台灣企業永續獎》四項大獎，蟬聯「台灣永續獎(TCSA)」中「企業永續綜合績效獎 - 台灣TOP50永續企業獎」、及「企業永續報告獎 - 白金獎」殊榮，並首度榮獲「永續單項績效-人才發展領袖獎」及「永續單項績效-創新成長領袖獎」。

華邦電遵循國際準則及相關法規，營運獲利穩定及永續經營的表現深獲國內外機構肯定，同時入選FTSE4Good富時新興市場指數、FTSE4Good台灣永續指數及台灣證交所公司治理100等重要指數，並連續多年在證交所的公司治理評鑑拿下企業排名前6～20％的成績。華邦電子也將聯合國永續發展目標(SDGs)，融入ESG政策與營運方向作為全體同仁的規範，於2020年通過負責任商業聯盟（RBA）兩年一次的驗證，獲得黃金級殊榮。

華邦電於2014年起即自主編製年度永續報告書，持續強化非財務資訊揭露的透明度，採用國際前緣標準，獨立第三方確信通過，積極回應政府「公司治理3.0—永續發展藍圖」之具體推動措施及利害關係人對ESG議題的期待。

華邦電強調，員工是公司最重要的資產，於人才培育方面，華邦電子內部提供完整的培育計畫，連結企業文化與願景，運用組織內部學習的生態系統，提供超過2400堂線上課程，提昇員工技術力、領導力、及執行力之職涯發展；同時成立內部講師群，促進有效內部教學相長，以持續推動公司人才發展。

華邦也持續於公司內部推動品質改善活動，相信追求品質卓越是企業實踐永續的重要關鍵，將其運用在產品開發、品質改善、節能減碳及產能提升效率等層面，同時也將成果延伸分享至外部競賽，於2021年榮獲台灣持續改善競賽金塔獎2座及銀塔獎2座，創下歷年最佳成績。

華邦電注重產品創新及研發應用，視員工的創新專利提案為公司邁向永續的重要動能，過去三年獲得專利數已逾3,648件，並榮獲經濟部智慧局2020年專利百大排名，位居本國法人發明申請專利前10名。華邦電並以自身豐富的記憶體IC設計經驗，持續採用環境友善材料精進製程以生產低功耗、高速度且具備資安防護的記憶體產品，期許以不斷創新的技術，逐步實踐產品低碳轉型。

未來，華邦電將透過推動集團永續發展藍圖，持續因應國際永續趨勢，不斷實踐環境永續、社會公益、公司治理、客戶權益和員工照顧，在創造產業經濟價值同時，亦掌握研發創新的核心競爭力，具體行動落實共好社會的永續願景。