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群聯尾牙幸福破表！豪撒逾2億獎金 沒中獎員工還可領5萬

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
群聯日前舉辦尾牙，豪撒逾2億元回饋員工。記者簡永祥／/翻攝
群聯日前舉辦尾牙，豪撒逾2億元回饋員工。記者簡永祥／/翻攝

快閃記憶體控制IC大廠群聯去年業績創新高，公司為感謝員工辛勞，舉辦尾牙抽獎活動，在群聯執行長潘健成被員工力拱加碼下，群聯停了二年才舉辦的尾牙抽獎，豪撒逾2億元，年資逾2年以上，考績優獎者，沒有參加抽獎，最少也可領5萬元現金，這次最高獎金則現金100萬元，由一位研發工程師獲得。

群聯表示，由於疫情升高，公司這次舉辦尾牙都有遵照防疫規定。群聯今年尾牙以「快閃存富」為主題，在賀年的對聯中，暗藏以「群聯」為詞的對聯，呼應虎年，以「福虎生群躍起，祥龍招運聯邀翔」，意喻公司要在虎年再締造營 收及獲利新高。

群聯強調，今年的尾牙抽獎，分三波進行，第一輪基本獎8299元，與股號相同的金額；第二輪是年資滿一年以上可以參加抽獎，沒抽中的基本現金獎16888元；第三輪是滿2年以上直接送出2萬5000元。

群聯全球有近3,000位員工，今年的尾牙是人人都有獎，連未滿三個月的新進員工，也都有獎。但滿2年以上的員工，每人基本是最少5萬元現金可入袋。今年福委會加上潘健成個人自掏腰包，豪撒逾2億元，超過二年前疫情未發生的2億元，幸福指數破表，在批踢踢網站，成為眾人稱羡的公司。

群聯 尾牙 疫情 快閃記憶體

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